El párroco Víctor Valero, rodeado de los más de 400 alhameños que fueron a despedirle el domingo. A. Arenas

Alhama dispensa una emotiva despedida a su párroco de los últimos 17 años

Más de 400 personas asisten a su última misa celebrada en la iglesia del Carmen y al posterior acto donde le dedicaron una copla de carnaval

Antonio Arenas

Miércoles, 3 de septiembre 2025, 01:05

Con una iglesia del Carmen abarrotada dio comienzo la última misa de Víctor Valero en Alhama, que tras 17 años de dedicación ha sido trasladado ... a Monachil. En la celebración hubo varias actuaciones musicales de la Coral Ciudad de Alhama y del grupo 'Claro que sí', y la alhameña Juani Olmos dio lectura a un poema en el que se repasan las aportaciones que ha realizado este sacerdote a la parroquia alhameña, destacando especialmente el montaje del Belén Bíblico Monumental. El párroco tuvo palabras de agradecimiento hacia todos los asistentes por la hospitalidad mostrada desde su llegada a la localidad, y muy especialmente a sor Clara y resto de hermanas mercedarias de San Diego.

