Alhama dispensa una emotiva despedida a su párroco de los últimos 17 años

Con una iglesia del Carmen abarrotada dio comienzo la última misa de Víctor Valero en Alhama, que tras 17 años de dedicación ha sido trasladado ... a Monachil. En la celebración hubo varias actuaciones musicales de la Coral Ciudad de Alhama y del grupo 'Claro que sí', y la alhameña Juani Olmos dio lectura a un poema en el que se repasan las aportaciones que ha realizado este sacerdote a la parroquia alhameña, destacando especialmente el montaje del Belén Bíblico Monumental. El párroco tuvo palabras de agradecimiento hacia todos los asistentes por la hospitalidad mostrada desde su llegada a la localidad, y muy especialmente a sor Clara y resto de hermanas mercedarias de San Diego.

Entre las singularidades de este párroco se cuenta el haber sido Premio Alhama 2021, concedido por el Patronato de Estudios Alhameños por su 'Labor en Favor de Alhama' y pregonero de su archiconocido carnaval alhameño en 2022. Víctor Valero nació en Churriana de la Vega el 9 de octubre de 1984, siendo el quinto hijo del agricultor José Valero López, ya fallecido, y la propietaria de un centro de estética, Ángela Nieves Mesa González, un espejo en el que no ha dejado de mirarse. Según explica su vocación por el sacerdocio le viene por parte de su tío Eugenio Valero, párroco de Almuñécar entre 1982 y 2015. Su formación religiosa la realizó en el Seminario Diocesano de Granada, cursando sus estudios en la Facultad de Teología de Granada y en la de San Dámaso de Madrid, obteniendo la licenciatura en Estudios Eclesiásticos en 2008.

«No es una despedida sino un hasta pronto», señaló Víctor Valero, que a partir de ahora oficiará en la parroquia de Monachil

Se ordenó en la Catedral de Granada el domingo 9 de noviembre de ese mismo año, siendo el primer ordenando del entonces arzobispo de Granada, Francisco Javier Martínez. Dos días después ya estaba en Alhama, tras haber sido antes diácono en Almuñécar y Peligros. Al principió atendió las parroquias de Santa Cruz, Cacín y Játar y como vicario parroquial, Alhama, añadiendo en 2010, las de Arenas del Rey y el Pantano de los Bermejales. El 1 de julio de 2018 fue nombrado párroco de Alhama de donde se despidió el pasado domingo con el corazón encogido.

Durante la homilía, visiblemente emocionado, reconoció sentirse como un alhameño más, «con sus defectos, con sus pecados y sus faltas». En declaraciones a IDEAL, Víctor señaló «que no es una despedida sino un hasta pronto y que han sido muchas buenas personas las que Dios ha puesto en mi camino no solo de este precioso pueblo de Alhama sino también de Játar, Cacín, Santa Cruz, Arenas, Pantano de los Bermejales que nunca podré olvidar. Me he sentido muy querido y respaldado por tanta gente».