El alcalde de un pueblo de Granada que prohibió morir a sus vecinos por no tener nichos en el cementerio

En el mes de septiembre de 1999, el por entonces alcalde de Lanjarón, José Rubio Alonso (PP, dictó un bando que prohibía morirse a los vecinos y vecinas del pueblo porque ya no quedaban nichos vacíos en el cementerio, atendido por Cayetano Martín 'El Enterrador', ya fallecido. El alcalde rogó a los habitantes de Lanjarón que cuidasen mucho su salud mientras el Ayuntamiento de Lanjarón buscase nuevos terrenos o construyera nuevos nichos en el campo santo. Infinidad de medios de información de España y de otros países acudieron a Lanjarón para dar la noticia, tras ser publicada en exclusiva por IDEAL.

En IDEAL salió fotografiado José Rubio en la puerta del cementerio mostrando el curioso bando. En otra foto salió Cayetano diciendo que se le había acabado el trabajo. Su padre y su madre anteriormente fueron enterradores y desde que él falleció en 2024 se encarga su mujer. Una importante televisión japonesa envió a Lanjarón varios reporteros. Lanjarón, el pueblo granadino de la comarca de la Alpujarra donde estuvo 'Prohibido Morir' se hizo muy famoso.

El humor político traspasó fronteras. Al poco tiempo José Rubio, que había entrado de regidor en Lanjarón poco antes del bando, solucionó el problema. Hace poco también al cementerio de Lanjarón se le ha dotado de nuevos nichos. Cada cierto tiempo se realizan obras de ampliación. Eso sí, más pronto que tarde, tendrá que adquirir más terreno o hacer otro en otra parte.

«Recuerdo que al saber de esta noticia una comunidad lejana, se puso en contacto conmigo, para decirme que yo era un ser superior y que me designarían como jefe de ellos y yo me negué a ello» Jorge Rubio

Cuando sucedió la 'prohibición de morirse' en Lanjarón, este pueblo balneario tenía 3.700 habitantes. Según explicó a IDEAL José Rubio en aquellos entonces «yo he prohibido morirse en mi pueblo porque he heredado el cementerio sin nichos para enterrar a más gente. Resulta que en el primer pleno municipal que celebré, los socialistas me preguntaron que cuando yo iba a dotar de nuevos nichos al cementerio de Lanjarón, porque no tenía, y yo les contesté que esa no era mi culpa, sino la de ellos, porque no habían atendido esa demanda. Entonces se me ocurrió decir que mediante un bando, el Ayuntamiento de Lanjarón prohibiría morirse en este pueblo porque no contaba con nichos vacíos, hasta la construcción de otros nuevos. Como es lógico no se pudieron evitar algunos fallecimientos y enterramientos. Recuerdo que al saber de esta noticia una comunidad lejana, se puso en contacto conmigo, para decirme que yo era un ser superior y que me designarían como jefe de ellos y yo me negué a ello», terminó diciendo esta entrañable y gran persona que hizo mucho por su pueblo de Lanjarón sin costarle dinero a los contribuyentes.