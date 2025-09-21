Albuñuelas hace frente a la despoblación con inversiones de Diputación por 51.000 euros Dentro de estas medidas, destaca un nuevo parque infantil en la localidad, que ya se ha puesto en funcionamiento

Ideal Domingo, 21 de septiembre 2025, 10:10 Comenta Compartir

La diputada de Reto Demográfico, María Vera, ha realizado una visita al municipio de Albuñuelas, donde ha mantenido un encuentro con su alcalde, José Díaz, y ha participado en la inauguración del nuevo parque infantil de la localidad, una actuación financiada con 17.066 euros por parte de la institución provincial. Este proyecto forma parte de un conjunto de inversiones que suman más de 51.000 euros destinados a impulsar la conciliación, apoyar a las familias, mejorar los servicios públicos y frenar la despoblación en el municipio.

Vera ha subrayado que «la lucha contra la despoblación pasa por garantizar servicios y oportunidades en los pueblos. En Albuñuelas, hemos querido apoyar iniciativas que fomenten la conciliación, que refuercen la natalidad y que apuesten por la sostenibilidad, porque creemos que el futuro de nuestros municipios se construye con medidas reales y cercanas».

Además, la diputada ha destacado el esfuerzo del ayuntamiento y la colaboración entre instituciones, señalando que «desde Diputación, queremos ser aliados de los pequeños municipios. Cada inversión que llega a Albuñuelas es una inversión en la vida de sus vecinos, para que las familias tengan motivos para quedarse y para que quienes se marcharon encuentren razones para volver».

Por su parte, el alcalde de Albuñuelas, José Díaz, ha expresado su agradecimiento a la Diputación y ha señalado que «estas inversiones suponen un impulso fundamental para seguir mejorando los servicios y la calidad de vida de nuestros vecinos y vecinas. Gracias a la institución provincial, estamos consiguiendo mejorar nuestro municipio».

Sobre las ayudas concedidas

Desde la creación del área de Reto Demográfico, la Diputación de Granada ha respaldado al municipio de Albuñuelas con diversas ayudas destinadas a mejorar la calidad de vida y frenar la despoblación. Entre las actuaciones más destacadas figura la mejora del parque infantil, así como la concesión de 27.939 euros para proyectos de promoción de la salud, conciliación familiar y educación. A ello se suman los 3.000 euros del programa «Cheque Bebé», una iniciativa pensada para apoyar a las familias y fomentar la natalidad, y 3.529 euros del programa de promoción navideña, destinados a embellecer las calles del municipio durante las fiestas.

Además, Albuñuelas participa en el programa «Mi Reto», fruto de un convenio entre la Diputación y el Colegio de Farmacéuticos de Granada, que facilita a las personas mayores de municipios en riesgo de despoblación el acceso a sus medicamentos. La localidad también ha presentado su candidatura a las ayudas Ecopueblo 2025, actualmente pendientes de resolución, lo que evidencia su compromiso con proyectos sostenibles y su apuesta por aprovechar todos los recursos disponibles para garantizar su futuro.

Temas

Albuñuelas