Albondón celebra a lo grande sus fiestas patronales en honor a San Luis IX Rey de Francia Componentes de la representación de 'moros y cristianos' con la alcaldesa de Albondón en el centro / Rafael Vílchez Desde tiempos inmemoriales en estas fiestas se realiza una representación de 'moros y cristianos' RAFAEL VÍLCHEZ Albondón Martes, 27 agosto 2019, 10:53

Albondón ha celebrado sus fiestas patronales en honor a San Luis IX Rey de Francia. Los actos religiosos han corrido a cargo del sacerdote Alejandro Pablo Anguís Rodríguez. La banda de música San Luis de Albondón se ha encargado de las dianas y conciertos. La reina de las fiestas ha sido María Sánchez, y las reinas infantiles Daniela Bonilla y Lucía García. Los mister juveniles han sido Pedro Lardón, Daniel Peinado, Luis Alberto Fernández y Raúl Alcalde. Los mister infantiles han sido Marcos Rodríguez y Luis Tarifa.

A lo largo de los días festivos en este precioso municipio de La Alpujarra han habido ofrenda floral, misas y procesión, fuegos artificiales, verbenas amenizadas por las orquestas 'Barbarela', 'Roma', 'Zodiako' y 'Blanco y Negro', cine, juegos populares, representación de 'moros y cristianos', teatro, carrera de cintas en diferentes categorías, deportes, comida popular, ruta senderista, campeonato de natación, gymkhana del color, fiesta de la espuma, actuaciones de Decai, Maki, Fernando Caro y DJ Raúl Vazco, etcétera. La alcaldesa de Albondón es Margarita Castillo Martos.

En la ladera sur de la Sierra de la Contraviesa alpujarreña se encuentra la localidad de Albondón. Cuenta este pueblo con casi 36 kilómetros cuadrados de superficie. Sus habitantes viven, principalmente, de la vid, las almendras y los higos. Dista unos 100 kilómetros de Granada capital y 86 de Almería. Entre su gastronomía destacan las migas con engañifa, el puchero, el choto al ajillo, los embutidos, etcétera. Merece la pena degustar sus platos y tapas en sus bares y restaurantes y visitar la iglesia, calles morunas, aldeas, cortijos y cortijadas, bodegas, senderos, etcétera. El vino de Albondón tiene muy buena fama desde tiempos inmemoriales.

Cuando el maestro de maestros del periodismo, escritor, contador de cosas… y hombre de bien y sin doblez, Tico Medina, comenzó a visitar La Alpujarra, a veces acompañado por el consagrado concertista de guitarra, Andrés Segovia, no faltaba a la hora de comer el jamón a cuchillo y en tacos acompañado con pan casero y vino de Albondón. Tico Medina, el gran Tico Medina de Piñar, es un gran entusiasta de La Alpujarra y siempre que puede la visita y la cuenta. Dentro de poco viajará a la localidad de Mecina Bombarón para, entre otras cosas, apadrinar un castaño con más de 300 años de vida y como no, degustar los productos de la tierra, regados con uno o dos vasos de vino de Albondón para no perder la costumbre.