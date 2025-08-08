El albañil del 'Pueblo Libro' de Granada que mantiene vivo su Renault 4 de 1982 José Antonio 'El Negro', de Mecina Bombarón, heredó el vehículo de su padre y su hijo quiere hacerse cargo de él cuando pase un tiempo para seguir conduciéndolo porque marcha estupendamente

Rafael Vílchez Viernes, 8 de agosto 2025, 08:33

José Antonio García Múrcia 'El Negro', nacido en Mecina Bombarón hace 48 años, posee en buen estado un Renault 4 amarillo, matrícula GRA 6.006 I, conocido por su diseño sencillo y funcional. El vehículo lo compró Miguel, el padre de José Antonio, en el mes de octubre de 1982. Pronto cumplirá 43 años. El Renault 4 le costó 500.000 pesetas de las de antes, que era bastante dinero. El coche que ha heredado José Antonio marcha muy bien, va perfecto, y todos los años pasa la ITV sin dificultad. El Renault 4, conocido popularmente como 'Cuatro Latas', comenzó su producción en 1961. Fue concebido para competir con el Citroën 2CV y se fabricó hasta 1993, aunque su producción en algunos mercados se extendió hasta 1994. En España comenzó a fabricarse en 1963, en Valladolid.

El Renault 4 fue utilizado hace tiempo por Miguel García, el progenitor de José Antonio. Todos los días esta gran persona se acercaba con su coche hasta el puesto de vigilancia forestal donde trabajaba en lo alto de la sierra de Mecina Bombarón, a 1.700 metros de altitud sobre el del mar. Todos los días subía y bajaba con su coche cargado de gente que trabajaba labrando fincas y pastoreando en la montaña. Ahora el mítico vehículo lo miman y lo utilizan José Antonio y su hermano. El hijo de José Antonio, que tiene 21 años de edad, dice que el Renault 4 de su padre y antes de su abuelo quiere heredarlo él.

'El Negro', un hombre muy bueno, cercano y trabajador, adora su vehículo y también los animales y aves. A él le encanta también las antigüedades y la naturaleza. Antonio pudo ir a la escuela para aprender a leer, escribir y hacer cuentas con los maestros: Moisés, Alfredo, Conchi… Su padre, Miguel (ya fallecido), y su madre Amalia, lo criaron con mucho esmero. Lo mismo pasó con su hermano Miguel. Antonio 'El Negro' realizó el servicio militar en Cartagena y en la Base Naval de Rota (Cádiz). Desde muy pequeño empezó a trabajar en el campo para ayudar a su familia. En su cortijo tenían mulos, cabras, conejos, gallinas, palomas… Desde hace 35 años trabaja en la construcción, principalmente, en Mecina Bombarón. Algunos de sus ratos libres los utiliza para cuidar su Renault 4, valorado por él como algo más que un simple medio de transporte.