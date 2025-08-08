«Que nadie se alarme: se puede comer cordero, queso y leche sin problema»

La enfermedad de la lengua azul está causando un gran revuelo en Andalucía y en la provincia de Granada, en Órgiva, la Alpujarra, cinco explotaciones ... ganaderas ya han dado la voz de alarma tras detectar posibles síntomas. Los animales afectados ascienden a 210, aunque todavía no se ha confirmado que padezcan este virus transmitido por un mosquito. La infección solo puede producirse a través de su picadura, el contagio no es posible, tampoco en los humanos. Y, además, no perjudica a los productos cárnicos y lácteos finales.

«Que nadie se alarme, que el consumidor puede seguir disfrutando del cordero segureño, el de Granada, del queso y de la leche sin problema», asegura José Miguel Mayor, director de la Oficina Comarcal Agraria de Órgiva. Según él, cuando saltan alertas como esta, el granadino «deja de comprar este tipo de productos por miedo». Insiste en que «es primordial entender que no hay trasvase de virus entre animales y que no se transmite al ser humano».

No obstante, la vacunación del ganado «siempre es aconsejable». «El mosquito se va en diciembre, con el frío, y vuelve en abril, cuando suben las temperaturas. Algunas tienen segunda dosis a los 21 días y otras son inyecciones únicas. La inmunización se consolida pasado el mes», cuenta. Además, cada rebaño tiene sus pautas reproductivas y «cuantos más animales no estén preñados mejor, a veces puede provocar problemas en la gestación». En general, después de Navidad es el momento «idóneo» para vacunar.