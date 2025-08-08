Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Queso de oveja, en una imagen de archivo. Unsplash

«Que nadie se alarme: se puede comer cordero, queso y leche sin problema»

El director de la OCA de Órgiva explica cómo afecta la lengua azul a los animales y a los humanos

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Granada

Viernes, 8 de agosto 2025, 22:54

La enfermedad de la lengua azul está causando un gran revuelo en Andalucía y en la provincia de Granada, en Órgiva, la Alpujarra, cinco explotaciones ... ganaderas ya han dado la voz de alarma tras detectar posibles síntomas. Los animales afectados ascienden a 210, aunque todavía no se ha confirmado que padezcan este virus transmitido por un mosquito. La infección solo puede producirse a través de su picadura, el contagio no es posible, tampoco en los humanos. Y, además, no perjudica a los productos cárnicos y lácteos finales.

