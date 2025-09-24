La acumulación de basura provoca un incendio en una vivienda de Ambroz

Casi una veintena de llamadas alertaron de un aparatoso incendio generado en una vivienda en la calle Acuarela de Ambroz este martes por la noche. ... Fue a las 10.20 horas cuando comenzaron a llegar los avisos al servicio coordinador de emergencias 112.

De inmediato se movilizó a Bomberos de Granada, Guardia Civil y Policía Local de Vegas del Genil. A su llegada, se encontraron un importante incendio en una vivienda unifamiliar de dos plantas.

Tras apagar el fuego, la Guardia Civil, que se ha hecho cargo de la investigación, constató que el incendio se generó en el patio de la vivienda y el origen fue la acumulación de basura en el espacio exterior de la vivienda.

No hay constancia de heridos en este suceso. Las llamas, eso sí, generaron una gran alarma social entre los vecinos, ya que fueron bastante intensas, como corroboran varios vídeos grabados por los propios vecinos.