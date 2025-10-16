Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Abandonan a cinco cachorros en un contenedor de basura en Pinos Puente. Policía Local de Pinos Puente

Abandonan a cinco cachorros lactantes en un contenedor de basura en Pinos Puente

La Policía Local ha abierto una investigación para tratar de identificar a las personas responsables

S. Palacios

Granada

Jueves, 16 de octubre 2025, 14:55

Comenta

La Policía Local de Pinos Puente ha abierto una investigación para encontrar a las personas responsables del abandono de cinco cachorros lactantes en un contenedor de basura del municipio, según han informado las autoridades en sus redes sociales. Los perros fueron encontrados el pasado domingo y los agentes recuerdan que el abandono de animales y la cría no autorizada «están prohibidos». «Pueden conllevar sanciones de hasta 50.000 euros para los autores», señalan.

«Desde esta Jefatura se quiere informar a todos los vecinos que se ha iniciado una investigación para tratar de identificar a la persona responsable de este acto cruel, que no solo atenta contra la vida de estos animales indefensos, sino que constituye una infracción grave según la Ley de Bienestar Animal», indican desde el cuerpo.

Las crías han sido trasladadas a una casa de acogida, donde están recibiendo el cuidado y la atención que necesitan hasta que encuentren un hogar definitivo. «Su solidaridad y compromiso ha marcado la diferencia», manifiesta la Policía Local.

Los investigadores han instado a los vecinos a denunciar cualquier situación de maltrato o abandono animal de la que sean conscientes y han subrayado que continuarán trabajando para averiguar quiénes son los responsables y «asuman las consecuencias legales».

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Golpe de la Guardia Civil contra el tráfico de drogas con más de 25 detenidos en Granada
  2. 2 Tiñen de rojo la Fuente de las Batallas
  3. 3 Muere tras caer de una escalera cuando realizaba trabajos en un cortijo de Guadahortuna
  4. 4 El alcalde de Loja dimite en pleno revuelo en el Ayuntamiento
  5. 5 El bar de Granada que defiende el horario de sus trabajadores: «Si todos ponemos de nuestra parte, nos irá mejor»
  6. 6 Intento de homicidio en el Zaidín: un joven de 22 años apuñala a otro en el cuello con un cuchillo de 35 centímetros
  7. 7 Alicia, la granadina que dirige una explotación de cría de perdices y cabra montés única en España
  8. 8 Los horarios y el circuito de Kart Royale por el centro de Granada (con los cortes de tráfico)
  9. 9

    Denuncian la desaparición de un Picasso que debía ser expuesto en Granada
  10. 10 Los meteorólogos confirman el 100% de tormentas en Granada el viernes y señalan la hora crítica

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Abandonan a cinco cachorros lactantes en un contenedor de basura en Pinos Puente

Abandonan a cinco cachorros lactantes en un contenedor de basura en Pinos Puente