Abandonan a cinco cachorros lactantes en un contenedor de basura en Pinos Puente La Policía Local ha abierto una investigación para tratar de identificar a las personas responsables

S. Palacios Granada Jueves, 16 de octubre 2025, 14:55 Comenta Compartir

La Policía Local de Pinos Puente ha abierto una investigación para encontrar a las personas responsables del abandono de cinco cachorros lactantes en un contenedor de basura del municipio, según han informado las autoridades en sus redes sociales. Los perros fueron encontrados el pasado domingo y los agentes recuerdan que el abandono de animales y la cría no autorizada «están prohibidos». «Pueden conllevar sanciones de hasta 50.000 euros para los autores», señalan.

«Desde esta Jefatura se quiere informar a todos los vecinos que se ha iniciado una investigación para tratar de identificar a la persona responsable de este acto cruel, que no solo atenta contra la vida de estos animales indefensos, sino que constituye una infracción grave según la Ley de Bienestar Animal», indican desde el cuerpo.

Las crías han sido trasladadas a una casa de acogida, donde están recibiendo el cuidado y la atención que necesitan hasta que encuentren un hogar definitivo. «Su solidaridad y compromiso ha marcado la diferencia», manifiesta la Policía Local.

Los investigadores han instado a los vecinos a denunciar cualquier situación de maltrato o abandono animal de la que sean conscientes y han subrayado que continuarán trabajando para averiguar quiénes son los responsables y «asuman las consecuencias legales».