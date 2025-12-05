536 años de la 'Toma' de Baza

El 536 aniversario de la conquista de Baza por los Reyes Católicos ha traído importantes novedades en las celebraciones, por un lado, se ha realizado ... una entrada teatralizada de los reyes en la ciudad y por otro, la procesión de Santa Bárbara salió desde la antigua iglesia, hoy desacralizada, de San Jerónimo.

El balcón del antiguo Ayuntamiento volvió a ser el epicentro de los actos institucionales con motivo de la conmemoración de la Toma de Baza. Poco antes del mediodía, la balaustrada del histórico edificio capitular reunió a representantes municipales de todas las formaciones políticas, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad. En esta edición, además, el ceremonial se enriqueció con la presencia simbólica de los Reyes Católicos y del caudillo nazarí Yahia Alnayar junto a su esposa, Ceti Meriem Venegas, protagonistas de la capitulación que puso fin al dominio musulmán en la ciudad en 1489.

Como es tradición en los últimos años, el acto incluyó la lectura íntegra del Manifiesto por la integración y la paz. El encargado de leerlo fue el concejal socialista Juan Francisco Valero, el más joven de la Corporación, que sustituyó a la edil Priscila, actualmente de baja maternal. Tras sus palabras, Valero procedió a la tremolación del Pendón Real, agitando la enseña sobre las cabezas de los miles de bastetanos congregados en la plaza, con los escolares ocupando la primera fila. Antes, el edil proclamó el tradicional «Baza por los ínclitos Reyes Isabel I de Castilla y Fernando II de Aragón», seguido del emblemático intercambio entre público y pregonero: «¿Baza?» —«¡Quééé…!», un grito que este año alcanzó un notable nivel de intensidad.

La jornada festiva había comenzado horas antes con una multitudinaria recreación histórica de la Toma de la ciudad, iniciativa la Asociación 'Baza Que', que llenó las calles de colorido y ambiente medieval. Según la organización, alrededor de setecientas personas participaron en la comitiva, que partió de la rotonda de la avenida del Mediterráneo con la avenida de Murcia, punto de encuentro de los distintos grupos inscritos. Soldados castellanos, campesinos, cortesanos, nobles nazaríes y vecinos vestidos de época desfilaron acompañados por dulzainas, una banda del Conservatorio José Salinas y una charanga, que aportaron el tono festivo a la recreación. En el centro del cortejo destacaron las figuras de los Reyes Isabel y Fernando, que avanzaron a caballo, escoltados por un séquito de personajes vinculados al episodio histórico.

Entrega de las llaves

El primer gran momento de la mañana se vivió en la Plaza de Cid Hiaya, donde se escenificó la entrega simbólica de las llaves de la ciudad por parte del representante nazarí, rememorando la rendición pactada del 4 de diciembre de 1489. El público respondió con aplausos a esta representación, que marcó el inicio del recorrido por las calles Agua, Dolores, Zapatería y Arco de la Magdalena.

En este último enclave se desarrolló una segunda escenificación: un escudero recibió el Pendón Real, que sería posteriormente portado con solemnidad hasta la Casa de Cabildo, dando continuidad al acto simbólico por el que la enseña castellana pasó a presidir el territorio bastetano tras la conquista.

La organización valoró de forma muy positiva la implicación ciudadana y el notable nivel de la recreación histórica. De cara a 2026, los colectivos participantes ya han avanzado su intención de seguir mejorando este evento, puliendo algunos detalles, ya que aspira a consolidarse como una cita de referencia en el calendario festivo local atracción de visitantes.

Al coincidir la entrada de los Reyes Católicos a Baza con la festividad de Santa Bárbara, se le nombró patrona de la ciudad. La efeméride se celebra cada año con una procesión y una misa en su honor. Este año también se ha realizado un cambio muy importante, lo que antes era una procesión cívica, ahora una carga más religiosa tras la implicación de la parroquia.

Desde este 2025 la procesión se inició en la antigua iglesia desacralizada de San Jerónimo. Con la imagen de la santa cuidadosamente engalanada para la ocasión. El cortejo se realizó con total solemnidad y participó el obispo de la diócesis, Francisco Jesús Orozco, junto al párroco de la Iglesia Mayor, Manuel Millán. La representación institucional contó con la presencia del alcalde de Baza, miembros de la Policía Local y Nacional, así como del cuerpo de Bomberos. La Banda Municipal acompañó musicalmente el recorrido, que avanzó por Carrera Palacio, los Caños Dorados y la calle Alhóndiga hasta llegar a la Iglesia Mayor.

Durante la Eucaristía, presidida por el obispo y acompañada por el Coro Juan Hernández, Orozco destacó la profunda vinculación histórica entre la ciudad y su patrona. Recordó que la elección de Santa Bárbara se remonta al 4 de diciembre de 1489, fecha de la entrada de los Reyes Católicos en Baza, y subrayó la importancia de mantener vivas las tradiciones que han acompañado a la comunidad durante siglos. En su homilía, animó a los vecinos a valorar la memoria histórica, el legado cristiano y los valores de verdad, justicia y convivencia.

Tras la misa, la procesión prosiguió hasta el Ayuntamiento, donde la imagen permanecerá unos días antes de regresar a su hornacina en la antigua Casa de Cabildo. A continuación, actuó el grupo municipal de Coros y Danzas de Baza y se procedió a la degustación del vino del país.