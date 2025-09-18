Más de 500 ciclistas recorrerán 133 kilómetros de paisajes únicos en el Gran Fondo Alpujarra Magna El evento, que celebra su novena edición, congregará a los participantes en Lanjarón el próximo 20 de septiembre

El diputado de Deportes e Instalaciones Deportivas, Eric Escobedo, ha presentado IX edición del Gran Fondo Alpujarra Magna, junto al director técnico de la prueba, Manuel Lozano, la concejal de Deportes de Lanjarón, Toñi Romero, y el ciclista del Illes Balears Arabay, Lucas Garzón. La competición, que partirá desde Lanjarón el próximo 20 de septiembre, será la última del calendario del Circuito Provincial de larga distancia de ciclismo por carretera que organiza la Diputación de Granada y convertirá a la Alpujarra en el epicentro de esta modalidad.

Escobedo ha indicado que «hablamos de una cita que pone en valor el esfuerzo, la superación personal y el amor por el ciclismo a la vez que dinamiza la economía local y proyecta la imagen de nuestra provincia a través del deporte, atrayendo visitantes».

Además, el diputado ha remarcado que «queremos que cada ciclista viva una experiencia única en uno de los paisajes más bellos de Andalucía y, al mismo tiempo, reforzar el mensaje de respeto por el entorno y las normas de seguridad vial, porque el éxito de este evento depende del esfuerzo de todos».

Por su parte, el director técnico de la prueba, Manuel Lozano, ha señalado que «este año, volvemos a repetir recorrido con cerca de 3.000 metros de desnivel acumulado, lo que hace que sea una competición muy exigente. El trayecto que deberán hacer los ciclistas combina la dureza con la belleza del entorno y ese es uno de los elementos diferenciadores que tenemos».

Con salida a las 08:30 de la mañana desde la Plaza de la Constitución de Lanjarón, el recorrido aproximado será de 133 km, y contará con medidas de control como cápsula de seguridad y control mediante chip electrónico.

Inscripciones

Las inscripciones ya están abiertas en www.cruzandolameta.es, con un coste de 55 euros para ciclistas federados y 67 euros para no federados, que incluye una licencia de día. La recogida de dorsales se realizará el viernes 19 de septiembre, de 17:30 a 22:00 horas, y el mismo día de la prueba, desde las 7:00 hasta las 8:15 horas, en la oficina técnica.

Es obligatorio el uso de casco homologado y portar visible la placa con chip en la bicicleta durante toda la prueba. Además, los participantes deberán contar con la licencia correspondiente o contratar el seguro de un día ofrecido por la organización.

También se dispondrá de asistencia médica, mecánica y avituallamientos a lo largo del recorrido, garantizando la seguridad y el bienestar de todos los ciclistas.

Se recuerda que el respeto a las normas de circulación es fundamental para la continuidad en la prueba, y que la participación implica la aceptación del reglamento oficial.

Para más información y consultas, los interesados pueden contactar vía correo electrónico en info@cruzandolameta.es.

