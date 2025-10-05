15.000 romeros y turistas acompañan al Cristo del Paño en su bajada a Moclín Un amplio dispositivo preventivo ha velado por la normalidad de la Fiesta de Interés Turístico

Ideal Domingo, 5 de octubre 2025, 17:40

La Romería del Cristo del Paño de Moclín ha demostrado este domingo por qué fue declarada Fiesta de Interés Turístico de Andalucía hace algo más de un lustro. 15.000 romeros y turistas –según las estimaciones del Puesto de Mando Avanzado– han vuelto un año más a acompañar en una procesión centenaria a su patrón. Desde el entorno del Castillo y la Iglesia de la Encarnación ha bajando al centro del pueblo para ser recibido con vítores, flores y mucha expectación hacia este enorme lienzo del siglo XV considerado milagroso por muchos devotos.

Un amplio dispositivo preventivo ha velado por la normalidad de la romería moclineña, marcada este año por las temperaturas agradables de un domingo que ha invitado a la afluencia masiva de personas de Granada y provincias cercanas, ha informado el ayuntamiento en una nota de prensa. Por eso, el consistorio –con la estrecha colaboración de la Diputación, la Junta de Andalucía y la Delegación del Gobierno de España– ha movilizado un amplio equipo de personal y medios técnicos como helicópteros, UVIs móviles, retenes de bomberos y más de una veintena de vehículos de diversos cuerpos de seguridad.

Como cada 5 de octubre, largas hileras de autobuses procedentes de pueblos de Granada, Córdoba, Jaén o Málaga y de vehículos particulares han colmado las zonas de aparcamiento habilitadas por el consistorio. «Para el Ayuntamiento es una responsabilidad atender las necesidades de los miles de personas que nos visitan. Por eso intentamos mejorar los servicios a su disposición, como las zonas de aseos y espacios para el descanso», comenta el alcalde, Marco Pérez, que –como es costumbre– ha realizado en nombre de la corporación municipal una ofrenda ante el trono del Cristo, al que también ha hecho entrega de manera simbólica del bastón de mando del municipio.

En su habitual recorrido, la imagen también ha estado acompañada por una amplia comitiva compuesta por representantes de la corporación municipal de Moclín, la Comandancia de la Guardia Civil de Armilla, la Delegación del Gobierno, la Junta de Andalucía, la Diputación Provincial y ayuntamientos de municipios vecinos.

Entre vítores y numerosos movimientos, más de 60 horquilleros han bajado al Cristo del Paño de su santuario hasta la plaza del pueblo para que todos los concentrados pudieran disfrutar del paso. Y es que Moclín vive su fiesta local ante la presencia de multitud de visitantes, aún hoy atraídos por una tradición que se remonta al siglo XVI, según algunos documentos, y que inspiró la conocida obra lorquiana 'Yerma'.