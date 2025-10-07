La provincia de Granada inaugura el Curso Escolar con «la mayor inversión en la historia de su educación pública» La delegada de Desarrollo Educativo y FP ofreció un balance de datos totales de un curso que cuenta con más de 190.000 alumnos matriculados y una inversión sin precedentes

Ideal Martes, 7 de octubre 2025, 12:51 Comenta Compartir

La delegada de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, María José Martín Gómez, ha dado a conocer en rueda de prensa los datos más relevantes del nuevo curso escolar, del que ha destacado la «inversión en personas, en recursos, en infraestructuras y futuro». En su intervención, agradeció el esfuerzo de toda la comunidad educativa, equipos directivos, profesorado, familias y alumnado, «por hacer de la educación pública un pilar de progreso y equidad».

Entre los datos aportados por la delegada de Desarrollo Educativo destacó la cifra de estudiantes de este curso, más de 190.000 repartidos desde Infantil hasta la Educación Permanente de Adultos. Llamó también la atención sobre la gratuidad en Infantil de 2 años, «un compromiso de legislatura que se ha hecho realidad, beneficiando a casi 10.000 alumnos de primer ciclo de Educación Infantil, aliviando la carga económica de las familias y garantizando la igualdad de oportunidades desde el inicio», aseguró Martín.

Otro de los puntos destacados de este curso la sido el impulso a la Formación Profesional que se consolida como la gran apuesta para el empleo, con 420 ciclos formativos y más de 20.000 matrículas. Casi 11.000 convenios con 4.600 empresas fortalecen el vínculo con el sector productivo. Además, se han lanzado 10 nuevos ciclos, 35 Aulas ATECA y 36 Aulas de Emprendimiento, con una inversión de casi 2 millones de euros.

En materia de infraestructuras y accesibilidad, la delegada territorial de Desarrollo Educativo hizo hincapié en las obras en ejecución o planificadas existentes en la provincia, por valor de más de 3,1 millones de euros, centradas en ampliaciones, reparaciones urgentes y, de manera significativa, en la eliminación de barreras arquitectónicas para una plena inclusión.

Otro de los puntos fuertes de este curso tiene que ver con la digitalización educativa, campo en el que se ha llevado a cabo una inversión de más de 8,3 millones de euros en digitalización, beneficiando a más de 104.000 alumnos de 175 centros. «Se han distribuido 19.000 unidades de equipamiento tecnológico para reducir la brecha digital y modernizar las aulas», manifestó Martín.

El refuerzo del profesorado ha sido una apuesta del Gobierno andaluz para mejorar la calidad educativa y reducir las ratios, incorporándose para ello 500 nuevos docentes funcionarios a la plantilla pública provincial, «lo que se traduce en una mejor atención al alumnado y mejores condiciones laborales», matizó la delegada, quien también destacó el compromiso con la inclusión y equidad, con el apoyo al alumnado con necesidades específicas, reforzándose con 76 maestros más en Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, alcanzando un total de 855 especialistas. Además, 21 trabajadores de los PTIS han pasado a jornada completa, mejorando la estabilidad del servicio.

Para este nuevo curso se mantienen programas de éxito como Ópera Kids o Flamenco Talent y se estrenan nuevas iniciativas como el concurso de innovación «Emilio Herrera» o el proyecto de movilidad sostenible «Bicigraná».

También destacar los servicios complementarios, por ejemplo el de conciliación familiar que cubren a un gran número de estudiantes con 170 comedores que servirán más de 2,2 millones de comidas a 17.200 usuarios, 171 aulas matinales atenderán a más de 11.300 niños y niñas, el transporte escolar lleva cada día a clase a más de 13.000 estudiantes. Además este curso se han autorizado 3 nuevos comedores y 3 nuevas aulas matinales.

La delegada trasladó un mensaje de «tranquilidad y confianza a las familias», asegurando que el curso arranca con más recursos que nunca y con el firme compromiso de seguir mejorando día a día la educación pública. «Estamos construyendo, entre todos y todas, el presente y el futuro de nuestra sociedad», concluyó.