Prorrogado el secreto de la investigación por supuestos amaños en oposiciones de Policía Local de Granada

Pilar García-Trevijano Granada Jueves, 2 de octubre 2025, 13:22

El Juzgado de Instrucción número cuatro de Granada ha prorrogado un mes más el secreto de sumario de la investigación por supuestos amaños en oposiciones y procesos de promoción interna de la Policía Local de la capital granadina, una decisión tomada con fecha del pasado 28 de septiembre.

A principios del pasado julio, la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) practicaba nuevos registros en las dependencias de la sede de la Policía Local de Granada, en la Huerta del Rasillo y en Mondragones, en el marco de esta investigación que desarrolla el Juzgado de Instrucción número 4 de la capital granadina, una investigación para la que el secreto de sumario se volvía a prorrogar en esas fechas por un mes. El 30 de agosto hubo una nueva prórroga.

Esta investigación judicial está declarada secreta desde el 7 de febrero, con inicialmente seis agentes del cuerpo de seguridad municipal de la capital granadina entre quienes fueron señalados como investigados, según indicaron fuentes cercanas al caso a Europa Press después de que, el día 18 de ese mismo mes, agentes de la UDEF participaran en registros en sedes policiales y municipales de la capital y de Albolote, en su área metropolitana, además de Algarinejo, en el Poniente granadino.