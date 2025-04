Una 'prórroga' en los juzgados de Granada para los plazos perdidos

Pilar García-Trevijano Granada Martes, 29 de abril 2025, 14:30 Comenta Compartir

Por razones de fuerza mayor, la comisión permanente del Consejo General del Poder Judicial acuerda suspender los plazos procesales previstos en los órganos judiciales a consecuencia del apagón. La decisión afecta a las tramitaciones que fueran a vencer el 28 y 29 de abril. Esta suspensión no impedirá la válida realización de actos procesales

urgentes. Además cada órgano jurisdiccional valorará, en función de las circunstancias concretas, la conveniencia de suspender vistas y actos que se habían señalado para este martes. La inasistencia de abogados, partes o personas obligadas a comparecer se presumirá justificada.

La comisión permanente se reunirá nuevamente para valorar la conveniencia de prorrogar estas medidas. En los juzgados de Granada han logrado recuperar prácticamente al completo la normalidad. A primera hora de la mañana, a las 8.00 horas, en La Caleta la estampa era de completa calma. El personal empezaba a llegar tras la interrupción del lunes. Los funcionarios recordaban cómo tuvieron que cruzarse de brazos. Una de las trabajadoras explicaba que tendrán que duplicar sus esfuerzos para sacar adelante lo que hay previsto para el día y lo que se quedó colgado ayer. «Esperamos hasta el cierre normal de los juzgados, pero no pudimos trabajar siquiera con documentación física porque todo lo tenemos que dejar registrado a través de nuestros programas. Fue un caos, mucha incertidumbre y la salida a casa difícil. Granada estaba paralizada, sin transporte público ni ningún servicio», comenta. Los trabajadores evitan además coger el ascensor por si acaso tienen mala suerte.

En la programación para la jornada está previsto la celebración de 24 juicios en los juzgados de lo Mercantil y primera instancia, en total son 27 pero tres se han suspendido. El juez decano, Alberto del Águila, informó de las incidencias que dejó la jornada previa. En principio, parece que el apagón no ha tenido graves consecuencias para la actividad judicial. Muchos tribunales no tenían señalamientos y en el resto el corte del suministro afectó al desenlace de las últimas sesiones agendadas. No obstante, el decanato analizará la situación de forma pormenorizada. Solo tuvieron que suspenderse una decena de actos en los juzgados, entre juicios, prácticas de diligencias o comparecencias, según manifiesta a IDEAL el juez decano.

Por su parte, los sindicatos sitúan la mayor incidencia en el Registro Civil, donde el programa que emplean para tramitar depende del Ministerio de Justicia y no está todavía operativo. Algunas de las impresoras no funcionan por una migración de los servidores. Sin embargo, esperan información de la Junta. En la Audiencia Provincial de Granada, la actividad también quedó reanudada sin incidentes.