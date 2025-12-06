La propuesta sinfónica de Ismael Serrano llega a Granada con una orquesta de más de cuarenta músicos

Granada será escenario, el próximo viernes, 12 de diciembre, a las 21.00 horas en el Palacio de Congresos, de una de las propuestas más ... singulares de la temporada: el desembarco del proyecto sinfónico de Ismael Serrano. El cantautor madrileño presenta en la ciudad una lectura orquestal de algunas de las piezas más emblemáticas de su trayectoria, un ejercicio que combina memoria, revisión estética y un evidente impulso de renovación musical. Oferplan Granada de IDEAL, además, ha puesto a la venta entradas a un precio exclusivo por tiempo limitado.

El origen de esta apuesta se remonta a 2023, cuando Serrano decidió abordar la regrabación de parte de su repertorio con arreglos sinfónicos. El trabajo recayó en su director musical habitual, Jacob Sureda, que pasó meses diseñando una arquitectura sonora que amplía la dimensión melódica y emocional de las canciones. La grabación tuvo lugar en Buenos Aires, una ciudad que el músico considera un punto cardinal en su educación artística, y reunió a más de cuarenta intérpretes. El propósito: llevar sus composiciones hacia un territorio donde conviven la delicadeza de las cuerdas, la profundidad de los metales y el pulso narrativo característico de su escritura.

El resultado se concreta en Ismael Serrano. Sinfónico, álbum que se publica en octubre de 2024 en tres formatos —una edición especial firmada con partituras y cancionero, un doble vinilo y un CD Jewel— y que supone una ampliación natural del lenguaje del artista. Serrano describe la experiencia como la materialización de «una vieja fantasía» que solo había asomado en momentos puntuales de su carrera, pero que ahora adquiere cuerpo y coherencia tanto en disco como en una gira que tomará forma en 2025.

«Me emociona compartir este recorrido: los mismos acordes, pero siendo quizá otras personas», explica. «Somos los mismos, pero también otros, modelados por lo aprendido y por las cicatrices que deja el tiempo.» Para Serrano, esta reinterpretación supone, más que una revisión, una oportunidad de establecer un nuevo diálogo con canciones que han acompañado a varias generaciones.

El concierto de Granada será una de las primeras ocasiones para escuchar en directo estas versiones sinfónicas, en las que la voz del cantautor convive con una orquesta que subraya matices y amplifica emociones. Una invitación a redescubrir su repertorio desde la cercanía y, al mismo tiempo, desde una escala sonora que lo proyecta hacia nuevos horizontes.