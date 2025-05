«Los propietarios son reticentes a alquilar, se sienten desprotegidos»

Una de las medidas estrella de la proposición de ley presentada por el PSOE es un ambicioso sistema de incentivos fiscales con el que intentan ... persuadir a los propietarios para que abaraten los precios del alquiler. La propuesta del Gobierno incluye seis posibles reducciones que van desde el 60% hasta el 100%, independientemente de que la zona esté tensionada.

La condición es que el arrendatario firme contratos con precios por debajo del umbral que fijará el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana. Las cantidades no están determinadas, pero se suponen en la línea de las del actual índice oficial de precios del Ministerio, que dice, por ejemplo, que un cuarto piso de 150 metros cuadrados en una de las mejores zonas del Centro de Granada debe alquilarse en una horquilla de entre 636,43 euros y 1.075 euros.

La rebaja sería por tanto para los propietarios que se animaran a arrendarlo por debajo de ese umbral que, según los expertos del sector inmobiliario consultados, está muy por debajo de los precios de mercado que se están moviendo en la actualidad en la capital. El portal Idealista sitúa de media el metro cuadrado de las viviendas de alquiler en el Centro a 11,4 euros, un 8,4% más que hace un año. Pero los expertos insisten en que esa referencia se dispara en el caso de las viviendas con buenas condiciones. «Habría que hacer números pero veo difícil que la bonificación del Estado llegara a compensar la rebaja. Los precios del alquiler los marca el mercado y ahora mismo en Granada no hay oferta, por lo que está muy tensionado», esgrime el agente experto en alquileres del Grupo Torres, Antonio Domínguez.

Cada día en la inmobiliaria se enfrenta a las reticencias de propietarios a alquilar porque «se sienten desprotegidos por la legislación actual», por lo que, para blindarse, solo alquilan a perfiles de inquilinos muy específicos, que le den garantías de pago. «Quieren parejas con dos nóminas o inquilinos en solitario con sueldos altos... Todo lo demás tiene dificultades enormes para alquilar, no te digo ya los colectivos vulnerables a los que no se les puede echar si hay impago, se cierran en banda», esgrime. La frase que más escucha es: «Antonio, que no quiero problemas». Por eso, es rotundo en su opinión: «Los incentivos fiscales ayudarán pero por si solos no bastan. A día de hoy el Estado ha convertido al inquilino en una amenaza y el arrendador quiere protección».