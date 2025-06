El propietario de minas de Alquife prevé sacar el mineral por tren

El hierro obtenido en el yacimiento de Alquife ha salido hasta la fecha a través de 50 camiones que transportaban 27 toneladas cada uno. Tal ... y como adelantó IDEAL hace justo un año, Minas de Alquife recuperará un tramo de 14 kilómetros de vía que conecta el yacimiento con el ramal general en la Estación Huéneja-Dólar. El propietario del yacimiento, Hinnerk Fauteck, asegura que este proyecto sigue en marcha y que comenzarán a rehabilitar los raíles «en los próximos meses».

La empresa comenzó la negociación con Adif en 2021 para usar el tramo y ejecutar a su coste las labores de reforma de la vía. Mientras el tramo perteneciese a la Red Ferroviaria de Interés General, solo Adif era responsable de la vía y su rehabilitación. La compañía ferroviaria no podría acometer esa inversión de rehabilitación porque este tramo estaba destinado al uso particular de una empresa, en este caso, Minas de Alquife, y no a un interés general. Finalmente, en junio de 2023, solicitaron la exclusión de la Red Ferroviaria de Interés General, pero no fue hasta enero de 2024 cuando consiguieron la aprobación que permitirá a la empresa privada actuar sobre el recorrido con el fin de transportar el mineral. El objetivo, en palabras de Hinnerk Fauteck, es sacar el mineral de forma «más rápida y económica» para ganar rentabilidad.