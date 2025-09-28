Los pronósticos hablan de posibles lluvias durante la procesión de la Virgen de las Angustias Se espera que las precipitaciones sean a partir de la noche pero las rachas de viento podrían adelantarlas

C. L. Domingo, 28 de septiembre 2025, 13:02 Comenta Compartir

La procesión de la Virgen de las Angustias comenzará este domingo a las 17.30 horas con miles de granadinos en las calles de la ciudad. No se esperaban lluvias hasta el lunes, aunque algunos pronósticos hablaban de chubascos aislados hoy mismo.

La revisión de las previsiones habla ahora de la posibilidad de que estas lluvias se adelanten. Aemet señala la posibilidad de lluvia, eso sí escasa, desde las dos de la tarde hasta las 20 horas. Hasta un 80% de probabilidad, aunque, de caer, serían precipitaciones muy débiles.

También algunos expertos en meteorología como Adrián González (@Granada_Meteo) apuntan a esta posibilidad, y añaden el condicionante del viento. «La previsión del tiempo es que hasta últimas horas no llegarían lluvias hasta media noche, salvo que los vientos puedan adelantarlas pero en todo caso de manera débil, lo mas notable es el aumento del viento con rachas de hasta 50km/h», señala.