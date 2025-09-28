Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Antonio Pérez Reinoso, fiel a su compromiso con la Patrona. A. De la Torre

Cada promesa tiene una historia detrás

Antonio Pérez Reinoso viene de Murcia desde hace más de 40 años para honrar a su abuela, quien también abría el cortejo

Álvaro de la Torre

Domingo, 28 de septiembre 2025, 17:22

Las promesas son un vínculo profundo y personal que los fieles establecen con su fe. En el caso de la Virgen de las Angustias, esta ... conexión se convierte en un relato singular para cada devoto, entrelazando su vida con la espiritualidad de una manera única. Muchas de estas promesas nacen en momentos de dificultad, como enfermedades que ponen a prueba la resistencia y la esperanza del individuo.

