Manuela acude a su primera ofrenda floral junto a su abuela y su madre Pepe Marín

Una promesa escondida tras la historia de la pequeña Manuela

María José acude con su hija y su nieta a la ofrenda floral para agradecer a la Virgen de las Angustias que todo fue bien durante el embarazo, por las dificultades para quedarse en cinta

Sandra Martínez

Sandra Martínez

Lunes, 15 de septiembre 2025, 16:58

A Manuela no le alcanzará la memoria para recordar su primera ofrenda floral, pero su abuela le contará con contundencia cuando el tiempo pase, sin ... olvidar ningún detalle, cómo vivió su primer 15 de septiembre en Granada. La bebé nació hace cinco meses tras varios intentos de su mamá para devolverle la fe y la esperanza a toda su familia. La promesa de su abuela María José al conocer que su hija estaba en cinta se convirtió en el secreto y el misticismo que los acompañó durante todo el proceso. Y en el motivo de su asistencia este año a la ofrenda floral de la patrona. «Miré a la Virgen y le prometí que si Manuela nacía bien, se la traería. A ella y a su madre. Y por eso estamos aquí», afirma. Un instante después, se le cae una lágrima. No suelta el brazo de su hija ni en segundo. Esta, a su vez, no se desprende de la pequeña, que juguetea con las flores del ramo sin saber muy bien donde está, el lugar al que se dirige y la importancia del momento que vive.

