Un profesor de Granada, candidato a la presidencia de Bolivia

César Daniel Vargas Díaz, un profesor de la UGR y granadino adoptivo, se presenta a la presidencia de Bolivia. El economista, originario de Oruro (Bolivia) ... y de nacionalidad española, ha hecho efectiva su candidatura a la jefatura del Estado. Este hombre hizo el doctorado en economía, gestión y control de entidades y políticas públicas en la Universidad granadina y permaneció durante una década en la ciudad de la Alhambra, donde, además de impartir en Economía Internacional y de España, se enamoró de una vecina de Montillana y tuvo dos hijos.

Vargas Díaz, de 49 años, también asesoró económicamente y ayudó a depurar las deudas de varios ayuntamientos, entre ellos el de Ogíjares en el año 2010, y fue profesor en la Universidad de Jaén. Querido en la comunidad académica, el economista cuenta a IDEAL que ha decidido dar un paso adelante para intentar transformar la nación que le vio crecer y ponerle fin a la corrupción que afecta a este país sudamericano.

Según explica el candidato, la corrupción en Bolivia no es un mal menor. El país ocupa el puesto 126 de 180 en el Índice de Percepción de la Corrupción, mientras que el Foro Económico Mundial estima que el 30% del gasto público se pierde por desvíos. Concreta que esta sangría de recursos podrían financiar 15 hospitales. «Nos encontramos en una grave crisis económica. Desde que volví a Bolivia como analista económico se eligen a los mismos candidatos que nos han llevado a esta situación de endeudamiento y ruina donde ya tenemos el 90% de deuda pública con respecto a su PIB. He dado un paso adelante porque no había propuestas para mejorar la democracia», señala. El economista ha llevado propuestas y su experiencia con el modelo europeo a su programa.

Vargas Díaz representa a la alianza Bolivia Unida (BU). La fecha límite de entrega de las listas y candidaturas concluyó en la medianoche del 19 de mayo. Por ahora, ha trascendido que se han presentado hasta seis coaliciones. Las elecciones generales de Bolivia están previstas para el 17 de agosto de 2025, con una posible segunda vuelta en octubre. Los votantes bolivianos elegirán al presidente y vicepresidente, 130 miembros de la Cámara de Diputados y 36 senadores para el período 2025-2030.

En su programa, el economista aboga por la transparencia, el fortalecimiento del poder judicial con fiscales anticorrupción y el fin de los «funcionarios vitalicios». «Hay una hay una democracia encubierta que está viviendo Bolivia y donde hay alternancia entre las mismas fuerzas políticas de izquierda y derecha, lo que no favorece a la regeneración», comenta.

Un toque andaluz

«Bolivia Unidad quiere transformar el Estado en una institución eficiente, dirigida por los profesionales más capacitados y éticos, donde las decisiones se basen en evidencia científica y no en clientelismo político. Debe haber cursos obligatorios y públicos para todos los cargos –desde ministros hasta directores departamentales–, evaluados por tribunales independientes, así como comités de asesoramiento estratégico», destaca de sus propuestas, que promueven también la digitalización del país.

El profesor 'granadino' afronta esta nueva etapa y la carrera electoral con entusiasmo. Sin embargo, no descarta volver a Granada, su segunda casa, en un futura. «Ha sido una aventura hermosa, España es muy bella y Granada me ha tratado muy bien. Sus habitantes realmente tienen mucha calidad. Siempre deseo volver a la bella Granada, pero Bolivia necesita ayuda», concluye.

En el desarrollo tecnológico y la difusión de la campaña le ayuda Enrique Morales, alumno de doctorado de Economía, Gestión y Control de Entidades Públicas que se encuentra inmerso en la terminación de la tesis doctoral.

Además, agradece su apoyo en su carrera a los profesores de la UGR Raúl Amor Pulido, Antonio López Hernández o Javier Luna Quesada, al igual que a Felix Grande Torraleja, catedrático de la Universidad de Jaén. Por su parte, Raúl Amor, quien dirigió la tesis del presidenciable, manifiesta el orgullo que produce a la Universidad que uno de los suyos haya dado este paso.