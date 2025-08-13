Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Pilar Aranda, exrectora de la UGR, y Daniel Mesa, secretario general de CC OO, algunos de los firmantes. J. Pastor | Ideal

Profesionales y académicos granadinos y de toda Andalucía piden a Europa una respuesta contundente contra Israel

En una carta remitida a la presidenta de la CE, Ursula von der Leyen, la acusan de mantener una actitud «pasiva» ante el «genocidio» en Gaza

C. Álvarez

Miércoles, 13 de agosto 2025, 12:53

Profesionales de muy distintos ámbitos y académicos de todas las universidades andaluzas, entre ellas la Universidad de Granada, han enviado una carta a la presidenta ... de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para expresarle su «más profundo rechazo» sobre la actitud «pasiva que la Comisión Europea que preside, está manteniendo ante las matanzas y crímenes deleznables que se vienen cometiendo en Gaza», así como para exigirle que, «en nombre de los principios y valores democráticos y humanitarios que inspiran el proyecto europeo», alce la voz y actúe «con urgencia para detener el vil asesinato de miles de personas inocentes, muchos de ellos niños y bebés, a manos de las tropas del ejército de Israel».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Mueren un hombre de 48 años y una mujer de 45 tras la colisión de un coche y una moto en Almuñécar
  2. 2 Las zonas de Granada y Andalucía donde será más visible el eclipse solar que dejará a oscuras a España
  3. 3

    La piscina de Granada que abre gratis por la ola de calor
  4. 4

    Despliegue de la Guardia Civil para sorprender al dueño de un invernadero recóndito de marihuana
  5. 5 Lorena y Jéssica, las jóvenes de Freila que dan vida a su pueblo al recuperar las casas cueva del Geoparque de Granada
  6. 6

    Identifican a dos menores tras intentar robar a una mujer en Padul y dejarla en el suelo
  7. 7

    Envían a prisión al detenido por el homicidio de un joven en Pinos Puente
  8. 8 El chiringuito que te transporta a Bali sin salir de Granada: «Nuestra propuesta es única»
  9. 9

    El Granada ata a Hormigo a falta de flecos
  10. 10

    Confirmado: Órgiva afronta el primer brote de lengua azul de Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal Profesionales y académicos granadinos y de toda Andalucía piden a Europa una respuesta contundente contra Israel

Profesionales y académicos granadinos y de toda Andalucía piden a Europa una respuesta contundente contra Israel