Profesionales y académicos granadinos y de toda Andalucía piden a Europa una respuesta contundente contra Israel

Profesionales de muy distintos ámbitos y académicos de todas las universidades andaluzas, entre ellas la Universidad de Granada, han enviado una carta a la presidenta ... de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, para expresarle su «más profundo rechazo» sobre la actitud «pasiva que la Comisión Europea que preside, está manteniendo ante las matanzas y crímenes deleznables que se vienen cometiendo en Gaza», así como para exigirle que, «en nombre de los principios y valores democráticos y humanitarios que inspiran el proyecto europeo», alce la voz y actúe «con urgencia para detener el vil asesinato de miles de personas inocentes, muchos de ellos niños y bebés, a manos de las tropas del ejército de Israel».

Entre los firmantes se encuentran, además de profesores y catedráticos de la UGR, la exrectora de la institución, Pilar Aranda, así como el secretario general de Comisiones Obreras en Granada, Daniel Mesa.

En el escrito, acusan a Von der Leyen de una doble moral, al no responder con la «rapidez, contundencia y severidad con que se hizo tras la invasión de Ucrania» a la «violencia indiscriminada contra la población civil» que está ejerciendo el estado de Israel. «Cuando no se ha mantenido en silencio ante tantas atrocidades, se han pronunciado con suavidad, e incluso justificando, las acciones del Gobierno israelí. La doble moral es inadmisible», señalan en su escrito.

También hace mención al conocimiento de la presidenta de la CE de que «diversos países miembros de la Unión Europea han vendido y siguen vendiendo armas o tecnología con las que se llevan a cabo esos actos», que están produciendo la muerte de «miles de niños y seres inocentes y una auténtica limpieza étnica».

Es por todo ello por lo que piden a Ursula von der Leyen que «no traicione ni vulnere el espíritu fundador de las comunidades europeas, el ansia de paz que las puso en marcha y el tenor literal de sus Tratados y Cartas constitucionales». Y, al mismo tiempo, asegura la carta que estos «crímenes tan horrendos como los que se están cometiendo por parte del Gobierno de Israel», sin una respuesta contundente por parte de Europa, hacen a sus autoridades «corresponsables y cómplices no sólo por acción sino también por omisión».

La carta íntegra: