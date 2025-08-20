Los productos más demandados por los clientes de Covirán en verano La cooperativa preparó con anticipación su red logística para garantizar el suministro de productos frescos y de temporada en tiendas de enclaves turísticos y municipios de interior que incrementan su población en verano

Covirán ha intensificado en verano el suministro de alimentos para satisfacer el aumento de demanda en zonas costeras e interiores por la llegada de turistas. Casi un tercio de los supermercados de la cooperativa están situados en municipios costeros o próximos al litoral, a lo que hay que sumar las tiendas de los pueblos del interior peninsular que durante el verano experimentan un aumento significativo de la población.

Los supermercados de los socios están presentes en 1.304 municipios de España, once más que en 2023, lo que representa el 16,04% del total. En aquellas zonas con alta afluencia de turistas que en muchos casos sirven de segunda residencia temporal, la actividad de los comercios se incrementa durante el periodo vacacional, lo que obliga a la Cooperativa a poner en marcha un plan estratégico para anticiparse a las necesidades de los consumidores.

Para ello cuenta con una red logística compuesta por 26 plataformas, tres de ellas en Portugal, que disponen de un sistema avanzado de gestión de inventario y almacenes que mejora los tiempos de suministro y entrega de pedidos.

El presidente de Covirán, José Antonio Benito, ha destacado «el esfuerzo inversor que se ha realizado en los últimos años para optimizar los recursos y elevar la eficiencia en el servicio, tratando de anticiparnos a la alta demanda y dando prioridad a los productos frescos y los artículos de consumo estacional».

Productos más demandados

La planificación anticipada de las compras a proveedores locales es clave para garantizar el suministro de productos frescos y de temporada que, por su proximidad, reducen los tiempos de transporte y hacen que el sistema de reparto a las tiendas sea más sostenible. Las compras en origen de alimentos frescos representan más del 90% del total, lo que redunda de forma positiva en los territorios donde los socios están presentes.

Con temperaturas más elevadas y el mayor tiempo libre que se dispone en verano, los productos más demandados son las frutas de temporada (sandía, melón, cerezas, melocotones…), verduras y hortalizas, carnes y pescados para cocinar al aire libre, productos fríos y congelados, y snacks o aperitivos.

Meses antes del inicio del verano, la cooperativa acostumbra a lanzar distintas campañas de marketing entre sus clientes más fieles del Club Familia, como neveras con diseño vintage para la playa, barbacoas al aire libre o envases herméticos de vidrio más sostenibles.

Son acciones que los socios de las tiendas acompañan con otras iniciativas para reforzar la visibilidad en los lineales de los productos con mayor demanda, que tienen como objetivo llamar la atención del cliente.

