El solar resultante de las obras de edificación de la promoción de lujo que se están ejecutando en la calle Manuel de Falla. Ariel C. Rojas

Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla

La promoción de pisos de lujo tendría que haber estado terminada en el último trimestre de este año, pero la afección por la demolición en las casas cercanas posponen la entrega hasta 2027

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Domingo, 10 de agosto 2025, 00:05

En marzo de 2024 se derribó el edificio de los números 13 y 15 de la calle Manuel de Falla esquina con Alhamar. La promotora ... Grupo GS había proyectado una promoción de 44 viviendas. La previsión era entregarlas en el tercer trimestre de este año. Sin embargo, a fecha de hoy, si pasas por la zona, sólo hay alguna grúa y un solar casi vacío. Es más que evidente que la fecha de entrega no se va a cumplir. Llama la atención de cualquiera de los que se pasee que en estos quince meses el movimiento ha sido escaso. Después del ruido de la caída del anterior inmueble, un espacio vacío y vallado es lo único que hay. Nada se ha alzado por encima de las barreras. Aunque las viviendas se siguen estando anunciadas en la puerta.

