Problemas en los derribos dilatan el final de las 44 viviendas de Manuel de Falla

En marzo de 2024 se derribó el edificio de los números 13 y 15 de la calle Manuel de Falla esquina con Alhamar. La promotora ... Grupo GS había proyectado una promoción de 44 viviendas. La previsión era entregarlas en el tercer trimestre de este año. Sin embargo, a fecha de hoy, si pasas por la zona, sólo hay alguna grúa y un solar casi vacío. Es más que evidente que la fecha de entrega no se va a cumplir. Llama la atención de cualquiera de los que se pasee que en estos quince meses el movimiento ha sido escaso. Después del ruido de la caída del anterior inmueble, un espacio vacío y vallado es lo único que hay. Nada se ha alzado por encima de las barreras. Aunque las viviendas se siguen estando anunciadas en la puerta.

En el cartel de licencia de obra del Ayuntamiento ya se da una pista del retraso. Como fecha de licencia está agosto de 2023, pero como fecha de arranque el 19 de mayo de este año, más de un año después de que se derribara la antigua construcción. La finalización se prevé para mayo de 2027 ¿Qué ha pasado?

La promotora responde a preguntas de IDEAL de manera escueta. Afirma que la promoción sigue adelante, pero reconoce que no se entregará en la fecha prevista de inicio. El motivo es que la obra «ha sufrido un retraso debido a problemas con las viviendas colindantes a la hora de efectuar las demoliciones; estos problemas ya han sido resueltos y la obra sigue su curso», aseguran.

En el solar, esta semana un gruista con pala excavadora se movía por un solar casi desierto, en el que solo se podía ver algo de ferrallas en el suelo. En las puertas, sí sigue estando una imagen gigante de la recreación de cómo quedará el residencial y junto al cartel de la promotora también se puede encontrar el de otra empresa, Marq Interiores.

En la web de Grupo GStambién continúan anunciando la promoción, con un precio de salida que parece bajo para la situación actual del mercado y la localización y servicios del edificio: 159.000 euros. Eso sí, hay que tener en cuenta que hay viviendas desde un dormitorio. En el perfil de Instagram de la compañía también se puede ver un vídeo en el que la constructora hace una reconstrucción de cómo serán las viviendas que se levantarán en esta zona céntrica de la ciudad. En marzo de 2024, cuando se inició el derribo de la anterior estructura, desde la constructora indicaron que el 75% de las 44 viviendas ya tenían comprador.

IDEAL se hace pasar por una persona interesada en adquirir una de las viviendas a través del formulario web, pero no tiene respuesta. Pero la sensación tras hablar con la promotora, que es contundente, y al pasar por la zona es que, aunque tarde, la promoción sigue adelante. En los portales de venta de vivienda como Idealista ya no aparecen, pero es probable que esto esté relacionado con el retraso.

La licencia municipal para la obra se obtuvo en verano de 2023 y en enero del año siguiente comenzaron los trabajos de demolición para dejar despejado el solar de 1.400 metros cuadrados de superficie donde se levantará la promoción. La fase de derribo duró varias semanas y estaba previsto que las obras del próximo residencial de lujo, con 44 viviendas, arrancaran en primavera de hace un año. Pero no fue así.

Cabe recordar, que la inversión de este proyecto estratégico para la compañía ronda los 21 millones de euros y durante la construcción se van a generar 160 empleos.

La promoción cuenta con viviendas de entre uno y cuatro dormitorios «de inmejorables calidades» además de piscina en cubierta, áticos privados, solárium, garajes y trasteros. «La calidad de la construcción, el diseño arquitectónico innovador y la atención al detalle hacen del Residencial GS Alhamar el lugar perfecto para aquellos que buscan un hogar exclusivo en una ubicación privilegiada, cerca de todos los servicios y con una excelente conexión», esgrimen desde la promotora. Subrayan también la especial atención que han prestado a la eficiencia energética.

Ahora, después de resolver los escollos, si todo va según lo previsto, las viviendas estarán listas para 2027 y los que hayan adquirido una de estas 44 viviendas podrán por fin disfrutar de su nuevo hogar en una ubicación privilegiada de la capital.