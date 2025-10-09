Prisión para el marido de la excandidata del PP de Pulianas que atropelló a la pareja de una edil del PSOE

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a un vecino de la localidad de Pulianas, marido de una excandidata del PP, ... como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de tres años y medio de prisión, concurriendo la atenuante de reparación del daño causado dado que el acusado consignó en el juzgado parte de la indemnización. Además, el tribunal impone al individuo la prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo a menos de 300 metros y de comunicarse con él por cualquier medio por un periodo de diez años. De igual modo, deberá indemnizar a la pareja de la edil socialista en la suma de 20.000 euros y al pago de las costas procesales.

Los hechos se remontan al 24 de mayo de 2023, el condenado conducía su vehículo en la GR-3424, a la altura de una rotonda de Pulianas, y al ver pasar por dicha carretera a la víctima montado en una bicicleta , aceleró la marcha, «adelantando a gran velocidad y de forma antirreglamentaria a los coches que tenía delante hasta conseguir dar alcance a la bicicleta» del agredido, «con el que tiene una enemistad manifiesta». Una vez allí el acusado se aproximó a la bicicleta y «deliberadamente» aprovechó que el marido de la edil socialista se encontraba de espaldas para que no pudiera repeler el ataque y «con intención de acabar con su vida, le embistió por detrás al conductor de la bicicleta. La víctima perdió el control y cayó al suelo.

Acto seguido el acusado intentó atropellarle, no pudiendo darle alcance al encontrarse la bicicleta en medio del coche verde. La víctima, se arrastró por la rotonda para evitar ser atropellado. El acusado se bajó del vehículo y «con ánimo de acabar con su vida, comenzó violentamente a darle patadas por todo el cuerpo y la cara». Después, cogió con una de las manos una piedra de grandes dimensiones y le propinó un fuerte golpe en el cráneo. Solo paró por la presencia de numerosos testigos que le reprocharon su actitud, subió a su coche y se marchó del lugar de los hecho. No obstante, antes pasó por encima de la bicicleta con el vehículo.

Una campaña convulsa

El perjudicado sufrió a consecuencia del ataque policontusiones, una de ellas en la zona occipital, traumatismo en la pierna izquierda, una contractura cervical y en ambos trapecios , entre otras. Además, sufre «trastorno de estrés postraumático, insomnio, miedos y ansiedad relacionados con la rememoración de los hechos», de acuerdo con la sentencia.

El juicio tuvo lugar en la Audiencia el 30 de septiembre. En la vista declararon como testigos del marido de la excandidata tres miembros de la candidatura del Partido Popular, tanto el jefe de campaña y familiares de actuales concejales de la formación. Cabe destacar que estos hechos que han sido juzgados tuvieron lugar poco después de que la excandidata del PP fuera apartada por los populares antes de la celebración de las elecciones municipales al hallarse en su vivienda cerca de 300 plantas de marihuana.