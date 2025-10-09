Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Rotonda de Pulianas donde tuvo lugar la agresión.

Prisión para el marido de la excandidata del PP de Pulianas que atropelló a la pareja de una edil del PSOE

La Audiencia le condena a tres años y medio de cárcel por atacarle «deliberadamente» con la «intención de acabar con su vida»

Pilar García-Trevijano
Carlos Morán

Pilar García-Trevijano y Carlos Morán

Granada

Jueves, 9 de octubre 2025, 10:36

Comenta

La sección segunda de la Audiencia Provincial de Granada ha condenado a un vecino de la localidad de Pulianas, marido de una excandidata del PP, ... como autor de un delito de homicidio en grado de tentativa a la pena de tres años y medio de prisión, concurriendo la atenuante de reparación del daño causado dado que el acusado consignó en el juzgado parte de la indemnización. Además, el tribunal impone al individuo la prohibición de acercarse a la víctima, su domicilio o lugar de trabajo a menos de 300 metros y de comunicarse con él por cualquier medio por un periodo de diez años. De igual modo, deberá indemnizar a la pareja de la edil socialista en la suma de 20.000 euros y al pago de las costas procesales.

