Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Motril ha acordado hoy miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ... varón detenido este pasado fin de semana por provocar un incendio y causar daños en una iglesia de la pedanía de El Pozuelo de Albuñol.

Inicialmente, se le atribuyen tres presuntos delitos, en concreto un delito de daños agravados, un delito de odio y un delito contra los sentimientos religiosos. La causa la llevará este Juzgado porque se encontraba de guardia cuando ocurrieron los hechos.

La Guardia Civil detuvo al joven de unos 20 años el pasado domingo. Fuentes policiales confirmaron a este periódico que el arrestado, de origen extranjero, se habría encerrado sobre las 14.00 horas en el templo y sería el autor del origen del fuego. Además, destrozó a golpes todas las imágenes religiosas de la igleisa, tanto la Virgen como el Cristo, así como el altar, bancos, cruces y otros objetos. Agentes de la Guardia Civil, con ayuda de vecinos, consiguieron abrir la iglesia y reducir al detenido. Fueron los vecinos de la zona próxima al templo los sofocaron las llamas en el templo.