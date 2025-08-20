Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Destrozos en la iglesia. IDEAL

Prisión para el joven que presuntamente quemó y destrozó la iglesia de Albuñol

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Motril le atribuye un delito de daños agravados, un delito de odio y un delito contra los sentimientos religiosos

Pilar García-Trevijano

Pilar García-Trevijano

Granada

Miércoles, 20 de agosto 2025, 15:46

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Motril ha acordado hoy miércoles el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza del ... varón detenido este pasado fin de semana por provocar un incendio y causar daños en una iglesia de la pedanía de El Pozuelo de Albuñol.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

