La prisión de Albolote reforzó la seguridad tanto en el interior como en el exterior durante el apagón

Ariel C. Rojas

Laura Velasco Granada Martes, 29 de abril 2025, 13:52

Los presos de la cárcel de Albolote no notaron ninguna diferencia este lunes con respecto a cualquier otro día. El apagón masivo no influyó en el funcionamiento de la misma, al contar con un potente generador que suministró energía durante toda la jornada. La prisión fue un oasis de luz en pleno desierto lumínico. Además, según ha podido saber IDEAL por fuentes del centro, se reforzó la seguridad tanto en su interior como en el exterior.

La situación fue de «absoluta normalidad» y no cambió nada en la rutina de los internos. Pudieron comer, disponían de agua y hasta funcionaba el servicio de televisión. Las puertas permanecieron herméticas, como de costumbre. El generador es de gran potencia y puede garantizar el suministro durante un largo periodo de tiempo. Los trabajadores, eso sí, no tenían internet, pero no supuso ningún problema.

Por otro lado, se reforzó la seguridad tanto en el interior de la prisión, con un aumento del personal de guardia para toda la noche, como en el exterior, con la presencia de Guardia Civil. Unas «medidas complementarias» para evitar sustos que surtieron efecto; no se produjo ninguna incidencia.