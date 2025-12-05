Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Saavedra, portavoz municipal. Ideal
Palacio de Congresos

«La prioridad es que la actividad no se vea afectada»

El portavoz municipal asegura que las obras del Palacio de Congresos no se verán afectadas tras el dictamen del Consejo Consultivo

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:08

El dictamen favorable del Consejo Consultivo para la resolución de la concesión del Palacio de Congresos no afectará a la programación del centro. Es lo ... que ha asegurado el portavoz municipal, Jorge Saavedra, tras conocer la decisión del órgano, que ha sido avanzada este viernes por IDEAL en exclusiva.

