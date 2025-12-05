«La prioridad es que la actividad no se vea afectada»
El portavoz municipal asegura que las obras del Palacio de Congresos no se verán afectadas tras el dictamen del Consejo Consultivo
Granada
Viernes, 5 de diciembre 2025, 12:08
El dictamen favorable del Consejo Consultivo para la resolución de la concesión del Palacio de Congresos no afectará a la programación del centro. Es lo ... que ha asegurado el portavoz municipal, Jorge Saavedra, tras conocer la decisión del órgano, que ha sido avanzada este viernes por IDEAL en exclusiva.
Consultado por la valoración del Consistorio, el responsable ha evitado extenderse por no tener constancia oficial aún de la resolución del Consejo Consultivo. No obstante, sí ha reconocido que, en base a lo publicado, el resultado da la razón al consejo rector del ente en el desencuentro que mantenía con la empresa a cargo de la gestión del espacio sobre el cumplimiento de las obligaciones.
Saavedra ha remarcado que, a falta de lo que se decida sobre el futuro del Palacio de Congresos, «la prioridad es que la actividad no se resienta». La programación de 2026 está ya cerrada y el espacio se encuentra en un momento especialmente positivo en cuanto a la celebración de eventos, motivo por el que Consistorio quiere proteger el desarrollo, para lo que cuenta, como ha insistido, con los «magníficos profesionales» que trabajan ahora mismo en el centro.
El portavoz ha evitado pronunciarse sobre el futuro modelo de gestión del ente. Como ha avanzado el periódico este viernes, son dos las vías a las que podría conducir el dictamen del órgano consultivo: un sistema directo, lo que implicaría que Junta y Ayuntamiento se hicieran cargo del centro; o un sistema indirecto, que implicaría abrir un nuevo proceso de concesión, con el riesgo que ello conllevaría de que la actual responsable del espacio recurriera.
Saavedra ha reconocido que es prematuro aún y ha insistido en que se trata de un asunto que debe abordar el consejo rector.
