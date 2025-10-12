Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Niños en Gor, una de las escuelas rurales que perduran en Granada. Javier Martín
Alumnos de colegios rurales

«Al principio era un poco raro estar con niños de otros cursos, pero es divertido»

El CPR Tres Fuentes de Gor, con aulas en Gorafe y Hernán Valle, avanza hacia una enseñanza por proyectos y presume de «auténtica integración»

Sara Bárcena Hernández

Sara Bárcena Hernández

Domingo, 12 de octubre 2025, 23:40

No son ni las ocho de la mañana y el autobús ya ha iniciado su ruta. En la escuela de Gor, las clases arrancan a ... las nueve, pero antes hay que recoger a los niños que viven en los anejos de alrededor. Las carreteras curvas y estrechas alargan las distancias para llegar a este pequeño municipio de la comarca de Guadix, en la provincia de Granada. Una hora después, llegan a su destino: el colegio público rural Tres Fuentes.

