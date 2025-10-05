Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa

Hay una frase que algunos investigadores pronuncian cuando conocen las fechorías de los delincuentes: si utilizaran la inteligencia y la perseverancia que emplean en hacer ... el mal para otros fines, el mundo sería un lugar mejor. Para cometer ciertos delitos hace falta algo más que suerte. Es el caso de un tema resuelto por la Policía Nacional este verano, con dos primos hermanos como protagonistas. Montaron supuestamente una organización criminal dedicada al cultivo, transporte y venta de marihuana por Europa. Los beneficios eran blanqueados a través de negocios creados para tal fin, al estilo de la serie 'Ozark', pero la Policía Nacional logró cortarles las alas. Hubo cinco detenidos, entre ellos, los dos primos, que ganaron con esta actividad más de 700.000 euros. El cuerpo dio a conocer la operación, llevada a cabo por el grupo de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de Blanqueo de Capitales. IDEAL ha charlado con los responsables para conocer los detalles.

Todo comenzó por una información del grupo Sur de la Jefatura Provincial, que inició una investigación sobre tráfico de estupefacientes. Durante la fase de explotación descubrieron una plantación de marihuana y botellas de ácido nitroso -conocido como gas de la risa-, pero solicitaron ayuda para abordar el tema del blanqueo, que presumiblemente sería más complejo. «Ahí es donde se ve la envergadura y el beneficio económico que han logrado los que están relacionados con el narcotráfico», cuentan desde el área de Blanqueo.

El trabajo consiste en realizar la trazabilidad de las cuentas bancarias para determinar de dónde viene el dinero, así como qué patrimonio es lícito y cuál tiene un origen dudoso. Analizar una única cuenta puede conllevar tres días de trabajo; si hay que hacerlo con cientos de ellas, la tarea se multiplica. En este caso, realizaron la trazabilidad de los últimos seis años de la actividad de numerosas cuentas bancarias.

Los investigadores destaparon una organización criminal que operaba en Granada capital y Maracena. Estaba liderada presuntamente por un hombre de 50 años, un empresario dedicado al mundo de la parafarmacia al que, según él mismo decía, le había ido mal. Decidió probar con la marihuana. Controlaba toda la cadena, desde el cultivo hasta la venta final a distintas bandas de Europa. Entre medias, había creado, al parecer, una sólida red de transporte. «Tenía camiones preparados para hacer los portes con seguridad, que a veces llevaban también la mercancía de otras bandas», cuentan los agentes. El negocio era redondo.

Su primo hermano y mano derecha entra en juego aquí. Él le ayudaba a controlar las cuentas bancarias y a ocultar la actividad ilícita que se estaba llevando a cabo. Para ello, es clave la figura del testaferro, empleados que facilitan sus datos personales para crear otras sociedades, abrir cuentas y adquirir bienes. El líder, aparentemente, no aparece vinculado a ellas. Son trabajadores que, a cambio de un sueldo, cumplen órdenes y mantienen la boca cerrada.

Cinco detenidos

La operación culminó con cinco detenciones, entre ellos, el líder de la banda y su primo, que ya habían sido detenidos en julio del pasado año durante un registro donde se localizó una plantación de marihuana. La Policía Nacional estima que entre 2018 y 2024 la organización habría movilizado fondos en cuentas bancarias por más de cinco millones de euros. Han contabilizado fondos en efectivo blanqueados a través de cuentas bancarias por un importe superior a los 700.000 euros. Igualmente, se han bloqueado preventivamente bienes de la organización por valor superior a un millón de euros.

El grupo de Blanqueo de Capitales ha trabajado durante un año en este caso, y eso que no ha sido de los más complicados. Están acostumbrados a analizar elevadas cantidades de información y a transitar entre un laberinto de números con un fin: darle a los delincuentes donde más les duele. «Lo que realmente les afecta es que les quitemos el dinero», admiten. Las plantaciones de marihuana pueden reponerlas en tiempo récord; el beneficio económico, no.