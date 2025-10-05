Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Plantación desmantelada al grupo criminal. IDEAL

Los primos hermanos que ganaron más de 700.000 euros enviando marihuana de Granada a Europa

La Policía Nacional destapa una organización criminal que controlaba desde el cultivo hasta la venta y después blanqueaba el dinero a través de negocios

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Domingo, 5 de octubre 2025, 00:01

Comenta

Hay una frase que algunos investigadores pronuncian cuando conocen las fechorías de los delincuentes: si utilizaran la inteligencia y la perseverancia que emplean en hacer ... el mal para otros fines, el mundo sería un lugar mejor. Para cometer ciertos delitos hace falta algo más que suerte. Es el caso de un tema resuelto por la Policía Nacional este verano, con dos primos hermanos como protagonistas. Montaron supuestamente una organización criminal dedicada al cultivo, transporte y venta de marihuana por Europa. Los beneficios eran blanqueados a través de negocios creados para tal fin, al estilo de la serie 'Ozark', pero la Policía Nacional logró cortarles las alas. Hubo cinco detenidos, entre ellos, los dos primos, que ganaron con esta actividad más de 700.000 euros. El cuerpo dio a conocer la operación, llevada a cabo por el grupo de la Unidad de delincuencia económica y fiscal (UDEF) de Blanqueo de Capitales. IDEAL ha charlado con los responsables para conocer los detalles.

