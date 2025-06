Primeros pasos para resolver el 'entuerto' del Pabellón Mulhacén

El Pabellón Mulhacén lleva siendo una piedra en el zapato del Ayuntamiento desde hace siete años, cuando los tribunales señalaron por primera vez que el ... mecanismo urbanístico del que se valió la ciudad en tiempos del alcalde José Torres Hurtado para construir varios locales comerciales en un lateral de la parcela no fue el adecuado y lo declararon inválido.

Como contó IDEAL entonces, los jueces dieron la razón a un empresario que pleiteó contra el Consistorio al considerar que no se había respetado la normativa a la hora de dar un uso de restauración a un trozo de una parcela que tenía la consideración de equipamiento deportivo. Como constataba la sentencia, los terrenos donde se levantó el pabellón no podía ser empleada de otra manera y, por tanto, no debieron construirse los cuatro locales de comida que se ubican en la esquina de la Torre de la Pólvora con Emperador Carlos V. El tribunal puso el foco sobre el procedimiento seguido, la aprobación de un estudio de detalle que quedó anulado por los magistrados.

Aquel fallo no se vio seguido de las actuaciones municipales necesarias para arreglar el problema. Eso dejó a los cuatro locales en un limbo en el que siguen desde entonces, funcionando a pleno rendimiento y con la espada de Damocles sobre ellos si el Ayuntamiento no consigue encontrar una fórmula que asegure su futuro.

El tiempo, sin embargo, se le ha acabado a la ciudad, que no puede estirar más el procedimiento después de que el Tribunal Superio de Justicia de Andalucía ratificase hace apenas unos meses el fallo. La nueva sentencia volvió a dar la razón al empresario afectado y conminó al Consistorio a cumplir el dictamen de los tribunales.

Fuentes municipales confirmaron meses atrás a este periódico que se estaban estudiando todas las opciones técnicas posibles para no tener que hacer frente a las posibles indemnizaciones que recaerían sobre el Ayuntamiento si finalmente tuviese que tirar los locales y los negocios reclamasen. Ahora, como ha podido saber IDEAL, se va a dar el primer paso para tratar de resolver el 'embrollo'. El área de Urbanismo, que dirige el popular Enrique Catalina, tiene previsto llevar la próxima semana a la comisión informativa un expediente que anula el estudio de detalle señalado por la justicia e insta al órgano municipal competente a analizar «desde el punto de vista técnico y urbanístico» la solución a adoptar de acuerdo a los fundamentos de la sentencia.

Horizontes

Fuentes del equipo de gobierno consultadas por este periódico aseguran que la posición municipal no ha variado respecto a los meses previos y enmarcan el expediente que se lleva a la sesión en la línea de lo ya expresado. Dos serían, pues, los horizontes que tendría el Ayuntamiento ante sí en relación con el futuro del Pabellón Mulhacén.

Por un lado, la legalización. Es ese el motivo del análisis. Los técnicos municipales van a estudiar si existe algún mecanismo administrativo que permita legalizar los locales comerciales para evitar su eliminación. Como reconocen las fuentes consultadas, se trata de una cuestión «muy compleja» porque los usos de restauración solo estarían permitidos si estuviesen en el interior del pabellón, algo que ahora mismo no sucede.

Por otro, la indemnización. Es el resultado más probable si finalmente no se encuentra una solución técnica y a la ciudad no le queda más remedio que cumplir la sentencia tirando los locales. A partir de ahí, como reconocen las fuentes consultadas, sería de esperar que los dueños de los negocios reclamasen a la concesionaria de la que dependen y esta a su vez al Consistorio por el perjuicio en la actividad comercial. Es el escenario que más se teme en el Ayuntamiento por el impacto que podría tener en las arcas públicas.

La resolución del 'entuerto' que dejó hace más de una década el gobierno de José Torres Hurtado ya no está en manos de la justicia. Depende ahora de los técnicos que la capital nazarí pueda esquivar el golpe económico que supondrían las posibles indemnizaciones.