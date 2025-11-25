La primera piedra del proyecto de la Azucarera se pondrá el 1 de diciembre

Ya hay fecha (salvo contratiempos de última hora) para la colocación de la primera piedra de una obra reseñable en la Azucarera de San Isidro. ... Será el día 1 de diciembre de 2025. En un acto con participación de representantes de la Universidad de Granada (UGR) y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según han informado fuentes de la institución universitaria granadina. Un paso que quedará registrado en la historia de este espacio industrial del siglo XX y que en el XXI está llamado a convertirse en un campus sostenible referente en el territorio nacional y europeo.

Unas semanas después de lo anunciado al comienzo de curso, pero ya hay día para recuperar espacios simbólicos de la Azucarera que la Universidad granadina compró en diciembre de 2021. La entrada al recinto de aquella fábrica de azúcar de remolacha, ofrece estampas de construcciones que requieren rehabilitaciones muy importantes. La que comienza con esta primera piedra simbólica es un grano de arena en lo mucho que se necesita para que el conjunto esté operativo como campus con actividad científica, formativa y de extensión universitaria.

La acción de ahora será en la zona de la derecha. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana licitó esta primera actuación por 1.578.332 euros para la conservación y adaptación de la nave de enseres de la destilería de la Azucarera de San Isidro para espacios de trabajo e investigación de la entidad universitaria granadina (en mayo). También incluía trazados de obras ordinarias de redes de infraestructura interior.

En aquel momento, se concretó que la intervención se enmarca en la primera fase de un plan integral para la recuperación del conjunto de naves de la destilería de la Azucarera, declarada Bien de Interés Cultural en 2015. El proyecto ha sido redactado por el arquitecto Juan Moreno Romero y será gestionado por la Unidad Técnica de la Universidad. La actuación contempla la rehabilitación de 374,91 metros cuadrados de superficie construida y más de 1.800 metros cuadrados de urbanización en la plaza de los depósitos. La nave de enseres se adecuará como espacio de trabajo para grupos de investigación.

Estos primeros trabajos se enmarcan un plan global, como se ha señalado, para recuperar todo el conjunto de naves de la destilería y la nave almacén de pulpa con fachada lateral a la plaza de los depósitos. Por el elevado importe de la actuación se consideró conveniente abordarla en fases, según informó el Ministerio en mayo. Ese mes el Ministerio apuntó que el plazo de ejecución de la obra está estimado en nueve meses, proyectando la finalización en el ejercicio 2026. De momento hay comprometida una partida del Gobierno central de más de ocho millones de euros. Las primeras estimaciones del dinero necesario para recuperar toda la Azucarera de San Isidro superan los ochenta millones de euros. La Universidad granadina busca dinero para esas acciones por varias vías.

Los albañiles de esta rehabilitación inicial, estarán acompañados por los investigadores del laboratorio UIMA (unidad de investigación de la madera estructural de Andalucía), que ya está funcionando justo frente a donde ahora comenzarán las intervenciones. El grupo liderado por Antolino Gallego está ya investigando con madera en el recinto de la Azucarera de San Isidro.