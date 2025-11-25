Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Secciones

Servicios

Destacamos

Edición

Borrar
Vista aérea desde un helicóptero de las instalaciones de la Azucarera de San Isidro en Granada. Pepe Marín

La primera piedra del proyecto de la Azucarera se pondrá el 1 de diciembre

Las intervenciones en esta primera fase se centrarán en la adaptación de la nave de enseres de la destilería

Andrea G. Parra

Andrea G. Parra

Granada

Martes, 25 de noviembre 2025, 23:52

Comenta

Ya hay fecha (salvo contratiempos de última hora) para la colocación de la primera piedra de una obra reseñable en la Azucarera de San Isidro. ... Será el día 1 de diciembre de 2025. En un acto con participación de representantes de la Universidad de Granada (UGR) y del Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana, según han informado fuentes de la institución universitaria granadina. Un paso que quedará registrado en la historia de este espacio industrial del siglo XX y que en el XXI está llamado a convertirse en un campus sostenible referente en el territorio nacional y europeo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Destrozan el radar de tramo de la Circunvalación de Granada tres meses después de empezar a funcionar
  2. 2 Un evacuado en helicóptero tras el choque de dos camiones en Huétor Tájar
  3. 3 Detenido un presunto depredador sexual empadronado en Granada que tenía retenida a una menor
  4. 4 Faralá, primera estrella Michelin de Granada capital
  5. 5 Entra en una cafetería de Granada, coge un cuchillo y amenaza a un camarero para llevarse el dinero
  6. 6 Un accidente con varios heridos, entre ellos menores, dificulta el tránsito en la GR-30 a la altura de Ogíjares
  7. 7 Clarel llega a Granada con tiendas en Recogidas y el Zaidín y sorpresas de apertura
  8. 8 El asador de Granada que cocina los pollos con leña de encina: «El sabor es muy distinto»
  9. 9 Black Friday en el Embargosalobestia de Granada: así puedes comprar muebles a un euro
  10. 10 La Aemet señala el día en el que volverán las lluvias y la nieve a Granada

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

ideal La primera piedra del proyecto de la Azucarera se pondrá el 1 de diciembre

La primera piedra del proyecto de la Azucarera se pondrá el 1 de diciembre