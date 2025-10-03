La primera investigación en demostrar la eficacia del ayuno intermitente, Premio Ciencias de la Salud

Han pasado algunos años desde que se empezara a hablar de ayuno intermitente, esa estrategia para perder peso que restringe la alimentación en tramos horarios ... concretos. Se han realizado múltiples estudios acerca de este tema, pero según los expertos todos eran poco concluyentes, hasta ahora. Tras un análisis completo y en profundidad, una investigación internacional liderada en Granada ha demostrado beneficios en personas con obesidad y sobrepeso al concentrarse la ingesta de alimentos entre las nueve de la mañana y las cinco de la tarde.

Por esto, Fundación Caja Rural Granada ha entregado este viernes en el auditorio de su sede el XXI Premio Ciencias de la Salud a Jonatan R. Ruiz, el investigador granadino del iMUDS y la Universidad de Granada que ha dirigido este estudio multicéntrico en colaboración con la Universidad Pública de Navarra. «El proyecto empezó a fraguarse en 2019. Había estudios muy preliminares, con pocas pruebas... Así que decidimos analizarlo probando distintas fórmulas en cuatro grupos de personas», ha explicado en rueda de prensa previa a la gala.

Mientras el primer grupo se ciñó al ayuno temprano, es decir, a no desayunar, el segundo realizó ayuno tardío, así que no cenaba. En el caso del tercer grupo, sin embargo, se dio libertad para elegir cuál sería el horario de ingesta y el cuarto siguió una dieta mediterránea hipocalórica al uso. El objetivo principal era analizar la grasa ectópica, que es la que se acumula bajo la piel, en los órganos. Para monitorizar la glucosa, los participantes portaron, durante 14 días, un chivato que indica como fluctúa el azúcar en sangre.

Así, «se descubrió que esta estrategia es especialmente favorecedora para perder peso al no comer en la última fase del día, a partir de las cinco de la tarde. Esto mejora los parámetros bioquímicos y el estado general», ha explicado el catedrático de la UGR Ignacio Molina, experto en Inmunología y representante de un jurado que ha valorado 32 trabajos, 12 de ellos «sencillamente excepcionales».

Problemas de salud pública

En el caso del ganador, aborda uno de los problemas más graves de la salud pública: el sobrepeso y la obesidad, «muy importantes en el desencadenamiento de enfermedades, principalmente cardiovasculares». Según Molina, el jurado ha tenido en cuenta el diseño metodológico riguroso, la participación y coordinación de múltiples centros, la tecnología empleada y el enorme impacto social y clínico de los resultados obtenidos. Además, «este es el primer estudio completo sobre el ayuno intermitente. Atiende a paradas en la ingesta, pero sin restringir calorías. La dieta mediterránea es clave como favorecedora de los beneficios generales que se derivan», ha apuntado.

«Nos enorgullece que este premio se quede en nuestra tierra, en manos de un investigador que se ha formado en nuestra universidad. La ceremonia es una oportunidad para visibilizar y reconocer el inmenso valor que tiene la ciencia y la investigación, muy especialmente en el ámbito de la salud. Nos gustaría que sirviera para motivar a mucha gente joven», ha expresado por su parte el presidente de Caja Rural Granada, Antonio León. En esta línea, ha subrayado la «obligación» de la entidad de seguir invirtiendo en conocimiento, ciencia y salud «porque todos somos usuarios del sistema sanitario».

Asimismo, Luis González, gerente del Parque Tecnológico de la Salud (PTS), se ha referido a este premio como «referente de lo que es el bien hacer». «Demuestra el papel de Granada como nivel de conocimiento y el papel de los profesionales que están en su universidad. Granada ha adquirido un nivel en esa transferencia del conocimiento que es fundamental para hacerse valer en la sociedad. Hoy es epicentro de investigación biosanitaria, pero hay que seguir desarrollando la tecnología y la investigación, también en inteligencia artificial. Ese es el camino», ha aseverado.

Por último, para la directora de Transferencia de Conocimiento y Emprendimiento de la Fundación PTS, Lourdes Núñez, la investigación de Jonatan R. Ruiz distinguida en este XXI Premio Ciencias de la Salud se resume en una sola frase: «El ayuno intermitente es una alternativa supersencilla, eficaz y de bajo coste, una solución muy grande para todos estos problemas. de obesidad y sobrepeso».

Más conocimiento, mejor vida

De esta manera, el trabajo titulado 'Efectos de la restricción horaria de la ingesta temprana, tardía o autoseleccionada, sobre el tejido adiposo visceral y la salud cardiometabólica en personas con sobrepeso u obesidad: un ensayo clínico aleatorizado y controlado' ha resultado ganador del XXI Premio Ciencias de la Salud Fundación Caja Rural Granada, dotado con 25.000 euros. «Es un verdadero honor para todo el equipo y una motivación para continuar generando conocimiento para mejorar la vida de las personas», ha remarcado el investigador granadino.