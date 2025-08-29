Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Jorge Saavedra, portavoz del Ayuntamiento, en rueda de prensa. R. Á.

El presupuesto del Ayuntamiento de Granada aumentará un 7% el próximo año

Se llegará en torno a los 355 millones de euros

Rebeca Alcántara

Rebeca Alcántara

Granada

Viernes, 29 de agosto 2025, 12:01

El portavoz del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado hoy que la previsión del Consistorio es que el presupuesto del próximo año aumente un ... 7%, a pesar de que ha dejado claro que no habrá aumento de impuestos para los granadinos sino todo lo contrario. Se llegará en torno a los 355 millones de euros.

