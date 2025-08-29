El presupuesto del Ayuntamiento de Granada aumentará un 7% el próximo año

El portavoz del Ayuntamiento de Granada, Jorge Saavedra, ha anunciado hoy que la previsión del Consistorio es que el presupuesto del próximo año aumente un ... 7%, a pesar de que ha dejado claro que no habrá aumento de impuestos para los granadinos sino todo lo contrario. Se llegará en torno a los 355 millones de euros.

Saavedra ha afirmado que esto será gracias a las transferencias de las administraciones Central y Autonómicas, así como a la eficaz gestión del Ayuntamiento.

El objetivo del Consistorio es que la aplicación del Ministerio de Hacienda, a través de la que hay que presentar el Presupuesto para el visto bueno estatal, esté abierta la primera semana de octubre. Saavedra ha recalcado que al igual que en este ejercicio, quieren que las cuentas estén aprobadas a 1 de enero.

Ha dejado claro que una buena gestión económica contribuye a una mejora de los servicios públicos y también sirve para atraer inversiones.

Ha adelantado, asimismo, que a lo largo de los próximos meses se darán a conocer rebajas de impuestos para los granadinos, y ha recordado que habrá bonificaciones al alquiler, la compra y la rehabilitación de vivienda.