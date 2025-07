Un presunto traficante de drogas y viagra, acusado de tirotear a un hombre en Granada

Carlos Morán Granada Sábado, 26 de julio 2025, 12:08 Comenta Compartir

Eran casi las cuatro de la madrugada y el ambiente estaba cargado en el pub. Un cliente celebraba su cumpleaños en compañía de su mujer y otro pariente. Estaba alterado y un portero del establecimiento le llamó la atención para pedirle recato. Había bebido en exceso y esnifado «cocaína en el interior» del local, según la Fiscalía Provincial de Granada. El hombre «no atendía a razones» y otro habitual del bar se acercó para regañar al alborotador y salir en defensa del empleado.

La disputa se trasladó al exterior, a la calle. El encargado salió para mediar y el revoltoso y sus familiares se fueron, pero solo cinco minutos después regresaron al lugar de los hechos. Fue entonces, siempre según el ministerio público, cuando el cliente que se había puesto del lado del portero sacó una pistola que llevaba en la cintura y le pegó un tiro al juerguista. «(...)Comenzó a disparar primero contra el suelo y luego dirige su arma contra (la víctima) que se encontraba (a) un metro de distancia del mismo y le dispara en la piernas, llegando un disparo a alcanzarle en el gemelo de su pierna derecha», relata el fiscal de Granada en su escrito todavía inicial de acusación.

Escondido en un cuarto del bar

El sospechoso se fue corriendo sin dejar de apretar el gatillo. Pero no fue muy lejos. Se ocultó en un cuarto del propio pub en el que se inició la trifulca y que está ubicado en la capital. Ahí lo atrapó la Policía. Los agentes hallaron el arma en una chaqueta en la que también había distintas cantidades de droga y varias unidades de viagra, la píldora que se receta para tratar la disfunción eréctil.

El supuesto pistolero fue imputado, además de por la agesión, por la comisión de un cargo de narcotráfico y está previsto que se siente en el banquillo de la Audiencia Provincial en septiembre.

De forma provisional, la fiscalía pide que el procesado sea condenado a seis años de cárcel por un delito contra la salud pública y otro de tenencia ilícita de armas, ya que carecía de licencia.

Delito leve de lesiones

Además, solicita un pena de dos meses de multa, a razón de diez euros diarios, por un delito leve de lesiones. En este sentido, el ministerio público recuerda que el denunciante sufrió un herida en una pierna que no revestía gravedad. «Según el informe forense, (el) disparo (...) no afectó a vasos ni vísceras importantes, no hubo riesgo vital, ni sangrado activo» y el perjudicado tardó treinta días en recuperarse, «todos ellos con perjuicio personal básico y con pérdida de calidad de vida moderada, solo necesito tratamiento paliativo, analgésicos y antibióticos; como secuela le ha quedado un perjuicio estético por cicatriz», detalla el fiscal.