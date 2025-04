El presunto homicida de Almuñécar: «Si tengo que entrar en la cárcel que sea por una condena grande»

Carlos Morán Granada Sábado, 5 de abril 2025, 18:37 Comenta Compartir

Lo último que vio la víctima antes de expirar fue el rostro de su presunto homicida. El joven había recibido varias puñaladas y estaba herido de muerte. Cayó de rodillas, pero el sospechoso siguió encarándose con él mientras se le iba la vida, según se aprecia en las imágenes tomadas con teléfonos móviles en el lugar del crimen. Ocurrió pasadas las tres y media de la tarde de este pasado viernes en un céntrica calle de Almuñécar.

El fallecido tenía 33 años y era muy conocido en la localidad costera porque había trabajado en locales de ocio del municipio. El Ayuntamiento sexitano se ha hecho cargo de los gastos del funeral, aunque, nada más conocer la funesta noticia, vecinos y amigos del infortunado chico habían abierto una colecta popular para ayudar a la familia a sufragar el coste del entierro.

Por su parte, el presunto homicida, de 40 años, fue detenido por agentes de la Guardia Civil y de la Policía Local de Almuñécar en el mismo sitio en el que se produjo el letal ataque, la calle Puerta Vélez. Instantes después, fue llevado a los calabozos del instituto armado y allí permanecerá hasta que sea puesto a disposición de la justicia.

Se da la circunstancia de que después de que ocurriera el suceso, comenzaron a aparecer en las redes sociales varios vídeos en los que, siempre presuntamente, el arrestado alardeaba, en un tono desafiante, de ser un tipo de cuidado . «A mí no me gusta entrar en la cárcel por tonterías. Me gusta entrar por una cosa chunga, que me echen una condena grande. A mí me da vergüenza entrar por las condenas chicas: por pegar a una mujer, por robarle a una vieja, a mí esas cosas me dan vergüenza. Yo entro por un delito grave», dice supuestamente el detenido en uno de esos mensajes, que fueron grabados en las inmediaciones del lugar en el que sucedió todo.

Estupor y consternación

El presunto agresor estaba junto al cuerpo del joven, y allí mismo fue donde las fuerzas de seguridad le colocaron los grilletes. «Fue reducido de inmediato», detalló la Policía Local de Almuñécar en sus redes sociales.

La víctima falleció prácticamente en el acto. Los servicios sanitarios de emergencias nada pudieron hacer para salvarle la vida. Ni siquiera hubo tiempo de trasladar al joven hasta un centro hospitalario. Murió sobre el asfalto de la calle Puerta Vélez, según confirmaron a IDEAL fuentes del 112.

El alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, expresó su pesar por la muerte del chico y destacó que la mala nueva había ocasionado estupor y consternación en el municipio sexitano. «Esta es una ciudad muy tranquila y este tipo de hechos tan desgraciados y dolorosos son muy poco frecuentes», manifestó el regidor, que confirmó que el Consistorio había asumido los gastos del funeral y entierro del joven.