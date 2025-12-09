Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

Entrada al centro penitenciario de Albolote. Ariel C. Rojas

«El preso me empujó, caí por las escaleras y me golpeé con la pared; no recuerdo nada»

El jefe de servicios de la cárcel de Albolote relata cómo fue la agresión; tiene dos costillas rotas, esguince cervical y un diente partido

Laura Velasco

Laura Velasco

Granada

Martes, 9 de diciembre 2025, 23:38

Comenta

Supieron que el interno les daría problemas desde que se bajó del autobús. «Era muy agresivo y exigente», cuenta el jefe de servicios de la ... prisión de Albolote. El propio preso informó de que era un 'Fies', es decir, que formaba parte del Fichero de internos de especial seguimiento, aplicado a personas consideradas peligrosas, conflictivas o vinculadas a delitos graves. Apenas pasó un día en la cárcel de Albolote, pero le dio tiempo a herir a tres funcionarios, insultar, amenazar y golpear reiteradamente el mobiliario. El que peor parte se llevó fue el jefe de servicios, que tras ser empujado por el individuo cayó por las escaleras y se golpeó con la pared. Tiene dos costillas rotas, esguince cervical, un diente partido y una herida en la cabeza.

