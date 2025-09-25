El presidente de la Diputación de Granada visita la redacción de IDEAL
Ideal
Jueves, 25 de septiembre 2025, 23:12
El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, visitó la redacción de IDEAL el pasado miércoles por la mañana para conversar con Quico Chirino, ... director del periódico. Durante su paso por IDEAL, conoció el funcionamiento de cada una de las áreas que componen la redacción y observó algunas imágenes antiguas del archivo, que muestran la Granada del pasado siglo.
