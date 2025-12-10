Los Premios Galatino refuerzan el apoyo a Granada 2031

La Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo de Granada vivió ayer otra velada inolvidable con ocasión de la tradicional entrega de los Premios ... Duque San Pedro de Galatino, celebrada en el Palacio de Exposiciones y Congresos de Granada. La vigésimo séptima edición de estos prestigiosos galardones, que reconocen anualmente la aportación de empresas, instituciones y profesionales al sector hostelero y turístico, contó con el respaldo de una nutrida representación de autoridades y del mundo empresarial granadino.

Entre los primeros, destacó la presencia de la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, del presidente de la Diputación Provincial, Francis Rodríguez, el subdelegado del Gobierno en Granada, José Antonio Montilla, la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo, el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía, Antonio Granados, y el rector de la Universidad de Granada, Pedro Mercado. También se dieron cita el presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, y el presidente de la Federación Andaluza de Hostelería, Javier Frutos.

Entrega

En la gala de entrega de estos premios, presentada por Pedro Laguna, fueron galardonados el Hotel Mari Carmen de Guadix, el Bar FM, la Diputación de Granada, el Patronato de la Alhambra y el Generalife y en el ámbito académico Nagomi Domínguez Moriguchi y Korlis Carolina Anaya Mejía.

Nuestra compañera Encarna Ximénez de Cisneros fue la primera en subir al escenario para recibir su placa de homenaje y su mención especial por la sección 'La Mirilla' de este medio y su gran contribución a la presentación y difusión de estos premios en toda su historia. En sus palabras de agradecimiento tuvo muy presentes a la Federación, el Patronato de la Alhambra, sus padres, su hermana Mila y su marido, Ramón Burgos. En relación a su extraordinario trabajo durante 22 años en 'La Mirilla' hizo un paralelismo entre la profesión de periodista y la de los hosteleros, sin horarios ni festivos. Gracias a su sección se ha conseguido que «personas anónimas se conviertan en protagonistas».

Dentro del ámbito académico los premios a los mejores expedientes, en Turismo de la UGR y en FP Superior en Dirección de Cocina (2024-2025), fueron para Nagomi Domínguez Moriguchi y Korlis Carolina Anaya Mejía, por representar el talento joven que se incorpora al sector.

El premio Galatino al Patronato de la Alhambra y el Generalife fue a manos de su presidenta, la consejera de Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía, Patricia Del Pozo, y de su director, Rodrigo Ruiz-Jiménez. Con ello se distinguía su papel estratégico en el posicionamiento de Granada como destino cultural y turístico, así como por su línea de colaboración y apertura hacia la ciudad y la provincia. Un premio «para los soñadores y soñadoras de la Alhambra», cuyo éxito «es el éxito de toda Granada», en palabras de la consejera. Destacó el privilegio que supone para ella ser presidenta del Patronato, antes de resaltar la oferta «imbatible» que tiene Andalucía por su patrimonio y legado histórico.

El Hotel Mari Carmen recibió el galardón, en la persona de su fundador, José Bonachera González, por su dilatada trayectoria empresarial de 45 años en Guadix y su papel fundamental en el desarrollo turístico de la comarca. A sus 88 años recordó emocionado sus inicios y toda una vida dedicada a «esta apasionante afición» en la que han sido fundamentales sus hijos y todo el esfuerzo realizado.

Paco Martín, padre e hijo, fueron premiados por su establecimiento, el Bar FM, como uno de los más representativos del panorama gastronómico nacional e internacional, consolidado desde 1985 como referente en producto y calidad. Paco Martín, hijo, hizo referencia en su agradecimiento a la Lonja de Motril, la calidad que llevan por bandera y esa felicidad que quieren llevar siempre a sus clientes.

El presidente de la Diputación de Granada, Francis Rodríguez, invitó a subir al escenario a los diputados Marta Nievas y Antonio Díaz para recoger juntos su premio por el trabajo realizado en materia de promoción turística y su apoyo al sector, especialmente a través de iniciativas como la activación del Castillo de La Calahorra y el impulso de la marca Sabor Granada. En su línea de trabajo está la ilusión por «seguir generando empleo y riqueza» en todos los pueblos a través del Turismo y la Hostelería. Una labor que «hay que apoyar».

El turno de intervenciones fue inaugurado por la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, quién aseguró en las palabras que compartió con Pedro Laguna que el sector del Turismo y la Hostelería goza de «un buen estado de salud». En la mayor proyección de la ciudad y el reto de 2031 destacó la importancia de ese binomio esencial entre Cultura y Turismo y el papel que juega también el tejido empresarial y la Hostelería.

Sector imprescindible

El presidente de Hostelería de España, José Luis Álvarez Almeida, y el presidente de la Federación Provincial de Empresas de Hostelería y Turismo, Gregorio García, fueron los encargados de clausurar el acto. El primero se refirió a Granada como una «tierra maravillosa» en una intervención en la que puso en valor la fuerza de la cultura y de lo nuestro. A los hosteleros los animó a seguir siendo auténticos y a hacer las cosas con humildad. Su trabajo es «la profesión más bonita que existe».

En el caso de Gregorio García resaltó la importancia del sector en el desarrollo económico y social de la provincia: «La hostelería y el turismo son dos pilares fundamentales para Granada. Estos premios reconocen el esfuerzo colectivo de un sector que genera empleo, sostiene a miles de familias y proyecta la imagen de nuestra provincia dentro y fuera de España».

En este gran desarrollo es esencial «la cooperación entre administraciones y el tejido empresarial para consolidar un destino competitivo, atractivo y sostenible». En referencia a la candidatura de Granada para la capitalidad europea de la Cultura en 2031 destacó que «es una oportunidad para reforzar nuestra proyección cultural y turística», con la que el sector está total y rotundamente comprometido.