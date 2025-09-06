Las preferencias gastronómicas y «muy saludables» de Zidane en un restaurante de Granada El astro del balón francés y su hijo, portero titular del Granada, disfrutaron de una agradable comida en familia en la que el pescado fue el gran protagonista

María Dolores Martínez Sábado, 6 de septiembre 2025, 10:42 Comenta Compartir

Hace unos días el Carmen Mirador de Aixa se felicitaba por la «visita espectacular» en su restaurante de Zinedine Zidane y de su hijo Luca, portero titular del Granada CF. Los dos futbolistas estuvieron acompañados por la esposa y suegros del astro del balón francés en la que fue una distendida velada donde todos mostraron su cercanía con el personal del establecimiento. Desde sus espectaculares vistas a la Alhambra en pleno barrio del Albayzín, la familia disfrutó de varias de las delicias de la carta. Como buenos deportistas, «comieron muy sanamente y no bebieron nada más que agua», nos cuenta el encargado del establecimiento, Antonio García. Por ello, no es de extrañar tampoco que el pescado fuera el gran protagonista de los entrantes y del plato principal escogidos por el grupo dentro de las espectaculares elaboraciones del restaurante.

En cuanto a sus preferencias dentro de la carta, Antonio no ha dudado en detallarlas amablemente para este medio. Para abrir boca, compartieron «unos cangrejos de concha blanda en tempura japonesa con americana de kimchi; una degustación de atún rojo; las empanadillas de atún rojo con mayonesa de kimchi y salsa de tamarindo; una ensalada templada de espinacas con flor de alcachofa y lenteja beluga; y taco de pulpo con kausa frita, emulsión de pimentón y ajo negro».

En cuanto al plato principal, «el señor Zidane tomó el rodaballo asado con salsa tsuyu y judiones gallegos con su pil pil, al igual que su señora y su suegra. El suegro optó por un morrillo a la plancha con tartar de tomate seco y aceitunas negras y Luca Zidane y el otro joven que los acompañaba, una ventresca de atún al punto».

En cuanto a los postres, «solo los más jóvenes optaron por tomar un donete cremoso de chocolate con miso y praliné de kikos con trufa, en el caso de Luca, y un lemon pie al plato con aroma de albahaca y tierra de pistacho para el chico que los acompañaba».

Zidane pidió helado cuando llegaron los postres y «al no tenerlo dentro de nuestra carta, le recomendamos que fuera a Los Italianos».

Durante su estancia en el Carmen Mirador de Aixa toda la familia se mostró encantada «por las espectaculares vistas desde el restaurante y por la ciudad tan magnífica que tenemos. Fueron muy agradables, la verdad. Unas personas muy llanas y muy sencillas».