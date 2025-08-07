Precios y fechas para el nuevo vuelo Granada-Santander en el puente de diciembre y Navidad Trayectos ida y vuelta desde el día 5 hasta el 16 por 187 euros

La aerolínea española Volotea pone a disposición de los granadinos dos vuelos directos semanales a Santander. Con tan solo una hora y media de trayecto, los pasajeros podrán disfrutar de un viaje en una de las compañía aérea low cost de moda en Europa.

Los trayectos empezarán a estar operativos a partir del 5 de diciembre, justo cuando comienza el esperado puente por el Día de la Constitución. Para todo aquel que está pensando en pasar parte del mes en Cantabria, ya se pueden reservar los asientos para pasar las vacaciones en el norte peninsular.

Por tan solo 187 euros se podrá hacer ida y vuelta en avión entre ambas ciudades. El día 5 de diciembre, a las 9:05 de la mañana, comenzaría el recorrido, por lo que se llegaría a Santander a las 10:40. La vuelta, junto con el final del puente, sería el día 9 a las 10:55.

Este viaje es algo más caro por los días de descanso laborales. Sin embargo, tan solo una semana después, se puede disfrutar de un trayecto mucho más económico, donde se ahorraría hasta 56 euros. El viaje sería desde el día 16 de ese mismo mes hasta el 23, en total una semana de descanso. El precio total es de 131 euros y las horas son el 16 a las 8:45 y la vuelta a las 10:55, al igual que en el anterior caso. Aunque, si se desea, por el mismo coste se puede acortar los días de ocio y regresar a Granada el sábado día 20, tres día antes de lo esperado.

En cuanto a las semanas de Navidad, por 10 euros más se pueden disfrutar de 12 de los días más esperados del año para algunos en el norte del país. Es decir, desde el día 23 al 3 de enero, en total 141 euros.

