El precio del aceite vuelve a caer al suelo 16 meses después de tocar techo

Los dos años consecutivos de cosechas de aceituna raquíticas, por culpa de la sequía, dispararon el precio de oliva a sus máximos históricos a principios de 2024. Ante la escasez de producción, el litro de aceite de oliva virgen se llegó a pagar a los agricultores a 8,9 euros a principios de 2024, una cifras jamás vistas antes. Subió tan alto, que se está cumpliendo el viejo dicho de más dura será la caída. Desde que, a finales del pasado año, se confirmaron las expectativas de que la cosecha de 2024/25 sería normalizada, la cotización del aceite de oliva está en caída libre. La última cifra disponible de mayo, según el portal de referencia Infaoliva, sitúa el precio del litro de AOVE en 3,2 euros, el más bajo en tres años. El aceite ha vuelto a caer al suelo, tan solo 16 meses después de alcanzar su precio récord.

Los mercados están vapuleando al aceite de oliva con unas oscilaciones tan fuertes que descolocan al consumidor y castigan a los productores, que se llevan las manos a la cabeza al ver cómo la cotización se sitúa ya en los límites de la rentabilidad para el olivar tradicional. Si cae más se volverá a vender a pérdidas, como ocurrió en los ejercicios 2019 y 2020, cuando el aceite se hundió por debajo de los tres euros.

7,819 euros El litro de AOVE se pagaba a los productores a 7,813 euros hace justo un año. En enero de 2024 tocó techo a 8,9 euros.

3,267 euros Es la cotización en origen del litro de AOVEa 19 de mayo de 2025, según Infaoliva, la más baja desde febrero de 2022.

El representante del sector del aceite de oliva en Cooperativas Agroalimentarias Granada, Rafael Almirón, advierte que, según los datos de la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), a las almazaras del país les quedan 666.000 toneladas de aceite en las bodegas, el 45% de la cosecha 2024/25. «Esto quiere decir que el 55% de la producción se ha vendido ya a precios regulares o malos que ponen en riesgo la rentabilidad de los productores», advierten desde la Federación de Cooperativas de Granada, que aglutinan el 72% de la producción oleícola granadina.

De seguir este ritmo de ventas a precios baratos, la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) cree que se puede llegar al final de la comercialización, en el mes de septiembre, sin aceite en las bodegas. Almirón insiste en que tras enloquecer hasta llegar a rozar los nueve euros por litro cuando la mayoría de los agricultores no tenía aceituna que vender, lo razonable y deseable es que el precio se regulase, pero insiste en que esta caída tan pronunciada no es buena para nadie.

«Las ofertas de la distribución que utilizan el precio del aceite como gancho nos hacen polvo a los productores» Rafael Almirón Representante sector del aceite de oliva en Cooperativas Agroalimentarias

«Estamos en precios suelo de todas las categorías. Si el litro de AOVEha caído a 3,2 euros, los lampantes y vírgenes tienen ya cotizaciones que no cubren los costes de producción para el olivar de montaña y no hay motivos que lo justifiquen. Las crisis nos han enseñado que el consumidor está dispuesto a pagar por unos precios normalizados y estaría más satisfecho con un precio estable, pero parece que no hemos aprendido nada», analiza. Para el representante sectorial del aceite de oliva en la federación de cooperativas de Granada, Rafael Almirón, revivir esta situación de precios por los suelos es frustrante y lamenta tanto el desorden del sector primario a la hora de comercializar el aceite que se produce en cuatro meses pero hay que vender en doce.

«Seguimos sin estar organizados y es una pena. La situación es muy preocupante porque el año que puede que el año que viene la campaña sea buena, pero es que falta mucho tiempo para tener nuevo aceite», insiste. También denuncia la especulación. «Las ofertas de la distribución que utilizan el precio del aceite como gancho nos hace polvo a los productores. Llevamos 20 años así y no cambiamos», lamenta.