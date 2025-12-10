El PP tumba las alegaciones contra la congelación de los pagos a Granada Educa

La mayoría absoluta que goza el PP en la capital ha servido para tumbar las alegaciones presentadas al expediente que congela los pagos del último ... trimestre a Granada Educa, un movimiento financiero con el que el Ayuntamiento ahorra 597.500 euros que iba a destinar al pago del ente académico para emplearlo en liquidar facturas pendientes del servicio de transporte de 2023.

Al expediente habían presentado sugerencias tanto el PSOE como los patronos de Granada Educa y personas a título individual. El motivo, el rechazo a una decisión que, en su opinión, afecta a la estabilidad financiera de la entidad. Consideran, como expresaron en el último pleno, que esos fondos deberían destinarse a inversiones en el centro y al pago de los programas educativos.

Las sugerencias presentadas contra la medida pedían su cancelación por no haberse acreditado debidamente que se destinen al pago de las facturas de transporte, por la indebida financiación de un servicio esencial sin justificación y por considerar que se vulnera la estabilidad presupuestaria de Granada Educa.

Como ha relatado la edil de Economía, Rosario Pallarés, parte de las alegaciones no caben por no estar amparadas en la normativa y ha justificado el rechazo a las restantes por la situación económica que disfruta la entidad educativa, que gozaba al cierre de 2024 de 1,2 millones de euros en tesorería y una reserva de más de 900.000 euros. Como ha recordado la dirigente, al término de septiembre pasado, el estado de las cuentas era similar, lo que ha motivado la decisión para hacer frente a unas facturas, las del autobús, «que son inaplazables para la ciudad».

El PSOE ha mostrado el rechazo al resultado de la votación. Como ha defendido su portavoz, Raquel Ruz, «Eesto es una cuestión política y hubiera sido lo correcto informar a los patronos de un recorte importante». «Creemos que las reservas deben estar dirigidas a inversiones de Granada Educa, no a transporte público, que debe tener partida prevista en un presupuesto que hacen con mayoría absoluta y vamos a pedir un informe al protectorado de fundaciones de Andalucía porque no estamos de acuerdo», ha dicho.

Por su parte, Vox se ha abstenido hasta tomar posición definitiva en el pleno, aunque ha reconocido que le alarma la cantidad de alegaciones recibidas. «Entendemos que este tipo de decisiones son trasvases de partidas internas y son decisiones del equipo de gobierno, aunque nos alerta el gran número de sugerencias», ha expresado su portavoz, Beatriz Sánchez Agustino.

El expediente pasará ahora al pleno, donde se espera que los populares lo saquen adelante sin mayor problema haciendo uso de la mayoría absoluta.