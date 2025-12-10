Ideal - Noticias y última hora de Granada, Jaén y Almería

El expediente pasará ahora al pleno, donde se espera que los populares lo saquen adelante Pablo Rodríguez

El PP tumba las alegaciones contra la congelación de los pagos a Granada Educa

El PSOE insiste en su rechazo y avanza que pedirá un informe al Protecorado de Fundaciones de Andalucía

Pablo Rodríguez

Pablo Rodríguez

Granada

Miércoles, 10 de diciembre 2025, 10:41

La mayoría absoluta que goza el PP en la capital ha servido para tumbar las alegaciones presentadas al expediente que congela los pagos del último ... trimestre a Granada Educa, un movimiento financiero con el que el Ayuntamiento ahorra 597.500 euros que iba a destinar al pago del ente académico para emplearlo en liquidar facturas pendientes del servicio de transporte de 2023.

