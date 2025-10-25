El PP resalta el compromiso de Moreno con la transformación industrial de Andalucía y Granada La parlamentaria Celia Santiago destaca la convocatoria de 109 millones de euros del programa Feder 2021-2027 para que los sectores industriales estratégicos puedan solicitar incentivos que impulsen sus cadenas de valor

Ideal Sábado, 25 de octubre 2025, 10:54 Comenta Compartir

El PP ha puesto en valor la convocatoria de la Junta de Andalucía de 109 millones de euros del programa Feder 2021-2027 para que los sectores industriales estratégicos de nuestra comunidad puedan solicitar incentivos que impulsen sus cadenas de valor mediante inversiones en competitividad industrial y en eficiencia energética.

La parlamentaria Celia Santiago ha destacado la apuesta del presidente Juanma Moreno con la transformación industrial de la provincia, gracias a la cual «Granada está en el centro de la estrategia de modernización económica que lidera el Gobierno andaluz».

«Desde el PP valoramos muy positivamente que la creación de empleo industrial se esté acelerando de manera importantísima en Andalucía y en Granada, pues desde 2019 a 2024 hay 35.500 empleos industriales más, y con el Plan Crece Industria 2027 se pretende canalizar hasta 25.000 millones de euros de inversión industrial y generar más de 63.000 empleos».

«Las políticas del gobierno de Juanma Moreno, con siete bajadas de impuestos, simplificación administrativa y ayudas permanentes al sector han convertido a nuestra tierra en un polo de atracción industrial inimaginable con anteriores gobiernos socialistas», ha asegurado la parlamentaria.

Santiago ha señalado que la Junta de Andalucía está desarrollando «una política industrial ambiciosa y realista, orientada a fortalecer el tejido productivo local, atraer inversiones y fomentar la innovación». «Estamos ante una oportunidad histórica para Granada, de manera que la industria de nuestra provincia crezca como motor de empleo, futuro y sostenibilidad», ha afirmado.

La parlamentaria ha recordado que el Plan de Acción CRECE Industria contempla medidas específicas para impulsar sectores estratégicos en la provincia, como el agroalimentario, el farmacéutico, el tecnológico y el de energías renovables. «Granada tiene talento, capacidad y recursos para liderar esta transformación, y el Gobierno de Juanma Moreno lo está haciendo posible con sus políticas de industria», ha asegurado.

Santiago ha recordado que en abril de 2025 se presentaron ayudas para la industria en Granada por unos 400 millones de euros (250 millones para pymes industriales y 150 millones para grandes empresas) ligadas al plan de incentivos del Gobierno andaluz en el marco del Plan CRECE.

«Como ejemplo, en la provincia de Granada se presentó un plan específico del sector farmacéutico ligado al Plan CRECE Industria, que contempla una inversión pública de 10 millones de euros para movilizar 40 millones de inversión privada».

Celia Santiago ha recordado que el cambio en la industria de nuestra tierra se ha hecho palpable con hechos. «Andalucía ha superado por primera vez la media nacional en peso industrial sobre el PIB, alcanzando el 11,6 %, frente al 11,3 % del conjunto de España», ha detallado.

«La certera política industrial que el Gobierno de Juanma Moreno puso en marcha desde que entró a gobernar en el año 2019 se manifiesta en el hecho de que Andalucía sea la Comunidad Autónoma donde más está creciendo la producción industrial, con 10 meses consecutivos de crecimiento»,

Asimismo, ha destacado la importancia de la colaboración público-privada y la implicación de las empresas tecnológicas y la Universidad de Granada en este proceso. «La conexión entre conocimiento, empresa e instituciones es clave para que nuestra provincia camine hacia un modelo industrial más competitivo», ha concluido.