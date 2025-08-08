El PP pide la comparecencia urgente del ministro Óscar Puente por el «insoportable caos ferroviario» El diputado Carlos Rojas denuncia una nueva incidencia en un AVE en Granada «que se suma a la cadena de retrasos y problemas técnicos que deja tirados a los viajeros en pleno verano y sin alternativas»

Ideal Viernes, 8 de agosto 2025, 11:10

Congreso del ministro de Transportes, Óscar Puente, ante la situación insoportable de caos ferroviario al que asistimos en toda España. En el caso de la provincia de Granada, una incidencia en un AVE en la tarde de ayer obligó a los viajeros a cambiar de tren, «algo que se suma a las lamentables escenas que vimos en Alamedilla esta misma semana y a la cancelación del AVE madrugador el pasado lunes», ha afirmado el diputado Carlos Rojas.

«Desde que Pedro Sánchez está en el Gobierno, los trenes funcionan mal y cada vez vamos a peor», ha denunciado Rojas. «Es una realidad que se puede comprobar fácilmente en Granada, donde ayer la situación fue calamitosa, con familias tiradas durante horas sin ninguna explicación por parte del Gobierno».

«Desgraciadamente no son hechos aislados, cada mañana conocemos nuevos retrasos y problemas técnicos por falta de planificación que se han intensificado dramáticamente este verano», ha lamentado. «Estamos ante un abandono sistemático en materia ferroviaria en la provincia, con una red que se deteriora sin remedio mientras Óscar Puente no hace nada para solucionarlo», ha señalado.

«Granada lleva años siendo ignorada en los grandes proyectos ferroviarios, no hay avances en las conexiones pendientes, las frecuencias siguen siendo insuficientes y la falta de competencia entre operadores impide que los precios bajen: todo esto es consecuencia directa de un Gobierno que ha dado la espalda a esta provincia».

Carlos Rojas ha exigido al Ministerio de Transportes, RENFE y ADIF que actúen de inmediato. «Es urgente que se ponga en marcha una estrategia seria, con inversiones reales, trenes modernos y un servicio que esté a la altura de lo que merecen los granadinos, porqueno podemos seguir soportando esta dejadez institucional».

«El Gobierno debe reaccionar, Granada necesita más trenes, mejores horarios y una apuesta decidida por sus infraestructuras», ha asegurado el diputado. «Vamos a exigir todas las responsabilidades por el agravio constante a nuestra provincia y el perjuicio a los miles de granadinos que hacen uso de un transporte por tren cada vez más deficiente por la negligencia del ministro Óscar Puente», ha concluido.