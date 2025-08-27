El PP insta al PSOE a que aclare si el caso Koldo se extendió a varios municipios de la provincia Reclama explicaciones a los alcaldes de Pulianas, Armilla, Otura y Atarfe tras la información que señala una supuesta ramificación del caso

Ideal Miércoles, 27 de agosto 2025, 10:06 Comenta Compartir

La senadora del Partido Popular de Granada Inmaculada Hernández ha mostrado su profunda preocupación tras conocer la información que publica un diario nacional y que señala las supuestas ramificaciones del caso Koldo a los municipios de Armilla, Pulianas, Otura y Atarfe.

Hernández ha lamentado que «el PSOE de Granada y su secretario general, Pedro Fernández, delegado en Andalucía, sigan callados ante unas informaciones tan graves que afectan directamente a municipios gobernados por su partido. Es insostenible ya este silencio por parte de la dirección provincial socialista», máxime «teniendo en cuenta que la justicia además investiga al que fuera su mano derecha en la Delegación del Gobierno que pertenecía a una de las empresas objeto de la investigación».

La senadora ha instado a que se aclaren todas las sombras sobre las supuestas adjudicaciones señaladas: «Es necesario que además del secretario general del PSOE, los alcaldes de Pulianas, Otura, Atarfe y Armilla den explicaciones claras y urgentes a los vecinos». Y es que la popular ha considerado de máxima urgencia que los regidores de los municipios señalados despejen cualquier tipo de duda que según reza la información apunta a modificados de pliegos, modificados posteriores y dudas sobre el proceso de transparencia en la adjudicación de contratos a una de las empresas que está siendo investigada y que es la que además contrató a la ex mujer de Koldo, asesor del ex ministro Ábalos.

Asimismo, ha recordado «que este silencio no es nada nuevo» y que aún hay más cuestiones sin responder: «Queremos saber qué pasó en el Parador de Granada la noche antes de la investidura de Paco Cuenca como alcalde en el encuentro que mantuvo el ex ministro José Luis Ábalos. Los granadinos tienen derecho a conocer la verdad y a que se despejen todas las dudas que rodean a este caso». Entre ellas, ha señalado que es necesario explicar «por qué curiosamente tras su visita a la provincia se multiplicaron los contratos a esta empresa». Hernández ha incidido en que el silencio no es una opción y reclama transparencia absoluta: «El PSOE no puede mirar hacia otro lado y seguir escondiendo la cabeza».