El PP inicia el curso político exigiendo al Gobierno de Sánchez que cese el abandono a la provincia de Granada Los secretarios generales del PP y del PP-A, Miguel Tellado y Antonio Repullo, junto al presidente provincial, Francis Rodríguez, han clausurado el acto celebrado esta tarde en Huétor Tájar

El Partido Popular de Granada ha celebrado en la tarde de este miércoles el arranque del curso político en la localidad de Huétor Tájar en un acto que han clausurado los secretarios generales del Partido Popular y del PP-A, Miguel Tellado y Antonio Repullo, junto al presidente provincial, Francis Rodríguez. La cita que se ha desarrollado en el Centro de Interpretación Torre de la Alquería de la localidad ha reunido a diferentes cargos públicos y militantes de la formación en la provincia.

Durante la clausura, el presidente granadino ha subrayado que el PP de Granada afronta este curso político «con la maquinaria a punto, trabajando sin polémicas estériles, pero con la firme exigencia al Gobierno de España de que cese el abandono a nuestra provincia».

Rodríguez ha destacado la importancia de que Granada cuente en este inicio de curso con referentes del partido a nivel autonómico y nacional. «Es un orgullo que Granada acoja el arranque del curso político con nuestros secretarios generales que hoy reafirman su compromiso con la provincia que, lamentablemente, sufre como nunca el abandono del Gobierno de Pedro Sánchez.»

En este sentido, ha denunciado que la parálisis política en España está afectando gravemente a la provincia. «Vivimos en una España en el limbo, sin estabilidad en el Congreso, sin capacidad de aprobar leyes y sin Presupuestos Generales del Estado; lo que condiciona no solo la inversión estatal, sino también la gestión diaria de los ayuntamientos. Granada necesita un Gobierno serio y un presidente capaz como Alberto Núñez Feijóo con experiencia de gestión acreditada y que ha demostrado que se puede gobernar desde el sentido común y pensando siempre en el bienestar de todos los ciudadanos y no de solo unos pocos».

Rodríguez ha recordado que «Granada no puede seguir siendo de segunda en infraestructuras ferroviarias, en carreteras y en proyectos estratégicos». Ha denunciado el estado de la red viaria, el déficit en las conexiones y la falta de compromiso con proyectos como las canalizaciones de Rules, la A81 o la ejecución en su totalidad de los espigones. «Por mucho que tengamos playas espectaculares, Sierra Nevada, turismo rural y patrimonial de primer nivel, si no hay inversión y planificación, no podemos ser competitivos», ha lamentado.

Frente a ello, Rodríguez ha puesto en valor la gestión del PP en Andalucía y en la provincia con hechos e inversión. «Con Juanma Moreno hemos dado la vuelta a Andalucía. Hoy somos referentes en políticas sociales, empleo y oportunidades, cuando antes éramos noticia diaria por la corrupción. Y en Granada, estamos siendo testigos de este cambio». Entre otras, ha señalado la reciente licitación para la mejora integral de la carretera de Sierra Nevada o el avance de las obras del metropolitano.

Asimismo, ha remarcado la fuerza del PP en la provincia gracias a la confianza depositada por los granadinos en las últimas cuatro convocatorias electorales «donde el PP de Granada ha hecho historia». Una confianza que ha pedido a los diferentes responsables públicos revalidar con el trabajo diario al frente de las instituciones «donde vamos a seguir dando respuesta a las demandas de nuestros vecinos para que Granada avance sin dejar a nadie atrás». A este hilo, ha subrayado que «el PP granadino está preparado y con la maquinaria engrasada ante un eventual y necesario adelanto electoral que dé la voz a los ciudadanos para que el Gobierno de España se convierta en el Gobierno de todos los españoles y no solo de unos pocos».

«Hoy podemos decir que el PP de Granada está en forma, preparado y unido para afrontar cualquier cita electoral que pueda venir. Con un proyecto sólido, con un partido implantado en todo el territorio y con la ilusión de seguir construyendo futuro para nuestra provincia.»

El encuentro, que han clausurado junto a Rodríguez los secretarios generales del Partido Popular y del PP-A, ha contado también con la intervención del portavoz local, Esteban Ruiz, el secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, la alcaldesa de Granada, Marifrán Carazo, y la coordinadora de Fomento del PP de Andalucía, Rocío Díaz.