El PP de Granada reivindica el decálogo de medidas de Feijóo ante «la asfixia del Gobierno a autónomos de la provincia» Joaquín Camacho, acompañado por Inmaculada Hernández y Eva Martín, ha afirmado que este paquete de propuestas supone «una respuesta a las necesidades reales del tejido productivo de nuestra provincia y sus cerca de 70.000 autónomos, que levantan la persiana cada día para crear riqueza y empleo»

Europa Press Lunes, 27 de octubre 2025, 12:24

El PP de Granada ha presentado en rueda de prensa el decálogo de medidas aprobado esta semana en el Senado e impulsado por el presidente de esta formación, Alberto Núñez Feijóo, para proteger a los autónomos y pequeñas empresas frente a «la asfixia fiscal» del Gobierno de Sánchez a este sector que ha indicado es «uno de los pilares de la economía» provincial.

El senador Joaquín Camacho, acompañado por Inmaculada Hernández y Eva Martín, ha afirmado que este paquete de propuestas supone «una respuesta a las necesidades reales del tejido productivo de nuestra provincia y sus cerca de 70.000 autónomos, que levantan la persiana cada día para crear riqueza y empleo», según ha detallado el PP en una nota de prensa este lunes.

Camacho ha subrayado que «los autónomos son uno de los pilares de la economía de Granada y necesitan soluciones para mantener su actividad y seguir creciendo frente a una política del Gobierno que penaliza el esfuerzo y la iniciativa».

Entre las medidas aprobadas en la Cámara Alta, Camacho ha destacado la rebaja del IRPF para los autónomos con ingresos inferiores a 50.000 euros, la ampliación de la tarifa plana para nuevos emprendedores o la reducción de trámites administrativos.

Otras propuestas apuestan por simplificar las obligaciones tributarias de los autónomos, con declaraciones del IVA anuales en lugar de trimestrales, devolver los excesos por sobrecotización de los trabajadores en pluriactividad y solucionar los errores detectados con la regularización del ejercicio 2023. El senador ha insistido en que «el PP ofrece soluciones y diálogo en lugar de imponer como pretendía hacer el Gobierno con su disparatada subida de cuotas a todos los autónomos».

Camacho ha asegurado que la retirada de la subida de impuestos planteada por el Gobierno «demuestra una vez más su falta de apoyos y una nula sensibilidad hacia los pequeños empresarios, que sufren el peso de los impuestos y la burocracia mientras Sánchez sigue mirando hacia otro lado».