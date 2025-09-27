El PP de Granada presenta 4.672 avales a la candidatura de Juanma Moreno para el Congreso Regional El presidente provincial ha hecho entrega este sábado de su aval y el de miles de militantes que han respondido de forma masiva para apoyar al actual presidente andaluz

C. L. Sábado, 27 de septiembre 2025, 10:49

El presidente provincial del Partido Popular de Granada, Francis Rodríguez, ha entregado este sábado por la mañana su aval «y el de 4.671 granadinos más que apuestan por el liderazgo de Juanma Moreno y de un proyecto político con el que gana Andalucía y también gana Granada,» de cara al próximo Congreso Regional que se celebrará en Sevilla en el mes de noviembre.

Rodríguez ha querido agradecer la respuesta de la militancia granadina a un candidato que «sigue demostrando un compromiso firme con el presente y el futuro de la provincia». «El PP de Granada ha respondido de forma masiva porque sabe que Juanma Moreno demuestra día a día y con hechos su compromiso con Andalucía y con Granada». En este sentido, ha destacado que «ya no somos portada cada día por escándalos de corrupción; ahora hablamos de empleo, de inversiones y de cómo se está construyendo una Andalucía referente en España».

En el caso concreto de Granada, Rodríguez ha señalado que «nuestra provincia ha encontrado en la Junta de Andalucía y en el proyecto político de Juanma Moreno un aliado para avanzar con más inversiones, más oportunidades y más futuro; mientras sufrimos la dejadez de un Gobierno de España que nos mantiene a la cola en inversiones, sin presupuestos, con déficit de conexiones mientras resuelve los diferentes escándalos y casos de corrupción que le salpican».

«El respaldo que hemos entregado hoy refleja el entusiasmo y la confianza de los granadinos en un proyecto sólido, con el que se ha abierto una nueva etapa en Andalucía de estabilidad y de continua transformación y que lleva el liderazgo y el nombre de Juanma Moreno», ha manifestado el presidente provincial, destacando que el próximo mes de noviembre el Partido Popular de Granada acudirá al 17 Congreso Regional «con una única voz para decir sí a un candidato y a un proyecto que necesita y apuesta por nuestra provincia y por Andalucía».

Asimismo, ha recordado el protagonismo que tendrá Granada durante su celebración al ser la segunda provincia andaluza con mayor representación, con un total de 313 compromisarios. Además, Granada tendrá un papel destacado en el desarrollo del Congreso con la ponencia de Reglamento de Organización que dirigirá el secretario general del PP granadino, Jorge Saavedra.