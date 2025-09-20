El PP de Granada exige explicaciones al fiscal general y la dimisión de la ministra de Igualdad «por los fallos en las pulseras antimaltrato» El secretario general del PP de Granada, Jorge Saavedra, urge que se aclare, de manera inmediata y sin ambigüedades, las contradicciones del propio Ministerio Público

El secretario general del Partido Popular de Granada, Jorge Saavedra, ha exigido este sábado explicaciones inmediatas al fiscal general del Estado tras conocerse que la propia memoria de la fiscalía provincial de Granada recoge «fallos persistentes en el sistema de las pulseras antimaltrato que habrían puesto en riesgo a víctimas de violencia de género en la provincia».

Saavedra ha sido contundente al advertir que este hecho, de confirmarse, «supone un engaño a la sociedad y, especialmente, a las víctimas. Hemos conocido en el día de hoy, a través de una información periodística, que la fiscalía provincial en su memoria sí recoge esos fallos de las pulseras antimaltrato y que han puesto en riesgo a víctimas de violencia de género en la provincia de Granada. Si esto es cierto, estaríamos ante una nueva mentira de la fiscalía general y del Gobierno de España que esta misma semana hablaba de problemas puntuales», ha señalado.

«El fiscal general del Estado y la ministra de Igualdad habrían mentido a los españoles, estarían mintiendo a los granadinos y, lo que es más grave, estarían mintiendo a las víctimas de violencia de género. Porque si esa información es cierta, habrían estado en riesgo esas víctimas granadinas», ha dicho en referencia a las explicaciones dadas esta semana por el propio Ministerio Público y la titular de Igualdad. Y es que Saavedra ha recalcado que la situación descrita en el informe de la fiscalía provincial de Granada desmonta la versión difundida esta misma semana por la fiscalía superior y el Gobierno de España apuntando a problemas puntuales derivados de la migración de datos tras el cambio de empresa adjudicataria. «Lo que la fiscalía provincial reconoce es mucho más grave: no se trata de incidencias aisladas, sino de fallos que pusieron en riesgo real a mujeres en Granada. Esa contradicción es insoportable y por eso exigimos aclaraciones inmediatas al máximo nivel», ha añadido.

El secretario general del PP de Granada ha reclamado también al Gobierno que dé explicaciones urgentes en el Congreso y asuma responsabilidades «por un fallo que ha puesto en riesgo la seguridad de mujeres víctimas de violencia machista. Exigimos desde el Partido Popular de Granada una explicación inmediata del fiscal general del Estado aclarando las contradicciones del propio Ministerio Público». Asimismo, ha asegurado que la ministra de Igualdad, Ana Redondo, debe presentar su dimisión inmediata por su gestión en este caso. «La seguridad de las mujeres no puede estar en manos de un Gobierno que primero oculta información y después trata de minimizar lo sucedido. La ministra no puede seguir ni un minuto más en su cargo», ha enfatizado Saavedra.